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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28645005/
2 февраля 2017, 21:27 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Кэмерон из «Медвешчака» стал самым молодым главным тренером в истории КХЛ

Канадский специалист Коннор Кэмерон стал самым молодым главным тренером в истории Континентальной хоккейной лиги.

2 февраля он вывел «Медвешчак» на матч регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» в возрасте 31 года 8 месяцев и 16 дней.

Кэмерон занял пост исполняющего обязанности главного тренера после ухода Горди Дуайера в швейцарский клуб «Амбри-Пиотта».

Самым молодым тренером, дебютировавшим в КХЛ, был Андрей Назаров в челябинском «Тракторе», который вывел команду на матч с «Северсталью» в возрасте 34 лет 3 месяцев и 13 дней.
«Медвешчак» занимает 11-е место в Западной конференции и потерял шансы на плей-офф.

Медвешчак
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