Кэмерон из «Медвешчака» стал самым молодым главным тренером в истории КХЛ

2 февраля он вывел «Медвешчак» на матч регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» в возрасте 31 года 8 месяцев и 16 дней.



Кэмерон занял пост исполняющего обязанности главного тренера после ухода Горди Дуайера в швейцарский клуб «Амбри-Пиотта».



Самым молодым тренером, дебютировавшим в КХЛ, был Андрей Назаров в челябинском «Тракторе», который вывел команду на матч с «Северсталью» в возрасте 34 лет 3 месяцев и 13 дней.

«Медвешчак» занимает 11-е место в Западной конференции и потерял шансы на плей-офф.