Хоккеисты «Лады» одержали «сухую» победу над «Ак Барсом» в матче КХЛ
Хоккеисты тольяттинской «Лады» с «сухим» счетом переиграли казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч в Тольятти завершился со счетом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Шайбы в составе победителей забросили Андрей Иванов (1-я минута), Антон Шенфельд (2-я), Никита Филатов (20-я) и Георгий Белоусов (60-я). Голкипер «Лады» Илья Ежов отразил 37 бросков, в третий раз в сезоне сохранив свои ворота в неприкосновенности.
«Лада», уже лишившаяся шансов на попадание в
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