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2 февраля 2017, 21:26 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Лады» одержали «сухую» победу над «Ак Барсом» в матче КХЛ

Хоккеисты тольяттинской «Лады» с «сухим» счетом переиграли казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч в Тольятти завершился со счетом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Шайбы в составе победителей забросили Андрей Иванов (1-я минута), Антон Шенфельд (2-я), Никита Филатов (20-я) и Георгий Белоусов (60-я). Голкипер «Лады» Илья Ежов отразил 37 бросков, в третий раз в сезоне сохранив свои ворота в неприкосновенности.

«Лада», уже лишившаяся шансов на попадание в плей-офф, в следующем матче 4 февраля сыграет в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком». «Ак Барс», гарантировавший себе продолжение борьбы за Кубок Гагарина, 14 февраля на выезде встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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