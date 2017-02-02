Хоккеисты «Лады» одержали «сухую» победу над «Ак Барсом» в матче КХЛ

Матч в Тольятти завершился со счетом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Шайбы в составе победителей забросили Андрей Иванов (1-я минута), Антон Шенфельд (2-я), Никита Филатов (20-я) и Георгий Белоусов (60-я). Голкипер «Лады» Илья Ежов отразил 37 бросков, в третий раз в сезоне сохранив свои ворота в неприкосновенности.

«Лада», уже лишившаяся шансов на попадание в плей-офф, в следующем матче 4 февраля сыграет в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком». «Ак Барс», гарантировавший себе продолжение борьбы за Кубок Гагарина, 14 февраля на выезде встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».