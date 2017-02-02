КХЛ оштрафовала Чистова и дисквалифицировала Вудкрофта на один матч

1. Принято решение наложить на нападающего ХК «Автомобилист» Станислава Чистова наказание по правилу 521 б (Удар концом клюшки) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.15.2. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.



2. Принято решение оставить без изменений наложенное на главного тренера ХК «Динамо» Крэйга Вудкрофта наказание по правилу 551 б (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команды) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» — дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.) — и согласно п. 2.2. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

Кроме того, поскольку дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) стал для Вудкрофта повторным в нынешнем чемпионате, на него согласно п. 4.3.1. ст. 26 Дисциплинарного регламента КХЛ накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.