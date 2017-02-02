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2 февраля 2017, 20:18 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Канарейкин: ХК «Авангард» посвятил победу над «Куньлунем» потерявшему отца Пережогину

Хоккейный клуб «Авангард» посвятил победу над пекинским «Куньлунем» нападающему команды Александру Пережогину, у которого накануне матча умер отец, заявил главный тренер омского клуба Федор Канарейкин.

«Авангард» в четверг со счетом 3:1 обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Пережогин стал автором третьего гола «Авангарда».

«Никогда никого не выделяю, потому что выигрывает и проигрывает вся команда вместе с тренерами, но сегодня эту победу мы хотели бы посвятить Саше Пережогину. У него вчера умер отец, но он нашел в себе силы и сегодня сам попросился на лед, вышел, забил гол, который снял все вопросы. Это легенда, которая доказывает свою преданность клубу, а клуб отвечает ему своим уважением», — сказал Канарейкин на пресс-конференции, запись которой выложена на официальном сайте омичей.

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