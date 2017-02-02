Нижегородское «Торпедо» проиграло «Сочи» в матче КХЛ по буллитам. Встреча состоялась 1 февраля в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей. Автором первого гола стал торпедовец Дмитрий Семин, забивший шайбу в ворота соперника на шестой минуте стартового периода. За полминуты до окончания второго тайма Эрик О Делл сравнял счет. В третьем игровом отрезке зрители не увидели голов, не было их и в добавленное время.

В серии буллитов победную шайбу забросил игрок «Сочи» Вадим Щегольков. Потерпев поражение, нижегородцы со 102 очками, набранными в 56 играх, остаются на третьем месте в Западной Конференции.