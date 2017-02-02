Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28634491/
2 февраля 2017, 9:29 | Хоккей: КХЛ | АиФ Нижний Новгород

Нижегородское «Торпедо» проиграло «Сочи» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Нижегородское «Торпедо» проиграло «Сочи» в матче КХЛ по буллитам. Встреча состоялась 1 февраля в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей. Автором первого гола стал торпедовец Дмитрий Семин, забивший шайбу в ворота соперника на шестой минуте стартового периода. За полминуты до окончания второго тайма Эрик О Делл сравнял счет. В третьем игровом отрезке зрители не увидели голов, не было их и в добавленное время.

В серии буллитов победную шайбу забросил игрок «Сочи» Вадим Щегольков. Потерпев поражение, нижегородцы со 102 очками, набранными в 56 играх, остаются на третьем месте в Западной Конференции.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
2 февраля

«Я воевал, а ты немецкий хлеб жрал». Как в СССР встречали военнопленных

В Перми женщину с инсультом три часа возили в автобусе, приняв за пьяную

Редкое явление. В небе над Тульской области запечатлели «три солнца»