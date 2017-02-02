Голкипер «Слована» Браст дисквалифицирован на один матч

На 56-й минуте матча «Слован» — «Локомотив», состоявшемся 31 января 2017 года, на вратаря хозяев Барри Браста (№ 33) был наложен дисциплинарный штраф (10 мин.), который стал для игрока четвертым в нынешнем чемпионате. В связи с этим, согласно п. 4.1. ст. 26 дисциплинарного регламента КХЛ на него наложены обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

