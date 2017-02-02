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2 февраля 2017, 0:03 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Локомотив» перевел нападающего Аверина в список травмированных до 8 февраля

Ярославский «Локомотив» перевел форварда Егора Аверина в список травмированных до 8 февраля, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Локомотив» после 56 игр имеет в своем активе 101 очко и занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ, гарантировав себе участие в плей-офф. Аверин в 44 играх текущего сезона забросил три шайбы и сделал 11 результативных передач.

Также «Локомотив» продлил до 12 февраля нахождение в списке травмированных форварда Егора Коршкова, на счету которого 35 игр и 18 (6+12) баллов за результативность в текущем сезоне.

«Салават Юлаев» внес в список травмированных по 20 февраля лучшего бомбардира команды Линуса Умарка. Ранее сообщалось, что 29-летний швед, скорее всего, пропустит конец регулярного чемпионата КХЛ, который завершится 18 февраля.

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