Разин: У игроков «Югры» и рижского «Динамо» слабая техника, хотя есть мастера

«Согласен, что у обеих команд слабая техника, хотя в составе вроде есть мастера. Реализация моментов оставляет желать лучшего, что с одной, что с другой стороны. Хочется порадовать болельщиков заброшенными шайбами, что-то пока никак не выходит. Но хоть такую победу мы вымучили.



Трое наших игроков вызваны в разные сборные? Если говорить про Яремчука, то в юниорскую сборную вызваны несколько игроков 1999 и 2000 годов рождения. Молодёжь действительно радует. Вообще, 1999 год у нас хороший, мальчишки заслуженно поехали. А Яремчук действительно был помощником в нашей команде. Потеря его хоть и восполнима, но всё же хотелось, чтобы он у нас поиграл. К Шарыченкову вопросов нет, парень работает и старается. Сомнения по вызову Варфоломева, я говорю как есть. Считаю, что ему на данном этапе нужно ещё работать и работать до сборной. Хотя талант у него для национальной команды есть», — цитирует Разина официальный сайт клуба.