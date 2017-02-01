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1 февраля 2017, 23:59 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Разин: У игроков «Югры» и рижского «Динамо» слабая техника, хотя есть мастера

Главный тренер «Югры» Андрей Разин подвёл итоги после победы в матче с рижским «Динамо» (2:1).

«Согласен, что у обеих команд слабая техника, хотя в составе вроде есть мастера. Реализация моментов оставляет желать лучшего, что с одной, что с другой стороны. Хочется порадовать болельщиков заброшенными шайбами, что-то пока никак не выходит. Но хоть такую победу мы вымучили.

Трое наших игроков вызваны в разные сборные? Если говорить про Яремчука, то в юниорскую сборную вызваны несколько игроков 1999 и 2000 годов рождения. Молодёжь действительно радует. Вообще, 1999 год у нас хороший, мальчишки заслуженно поехали. А Яремчук действительно был помощником в нашей команде. Потеря его хоть и восполнима, но всё же хотелось, чтобы он у нас поиграл. К Шарыченкову вопросов нет, парень работает и старается. Сомнения по вызову Варфоломева, я говорю как есть. Считаю, что ему на данном этапе нужно ещё работать и работать до сборной. Хотя талант у него для национальной команды есть», — цитирует Разина официальный сайт клуба.

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