СДК КХЛ отменил штраф Барбашева и дисквалифицировал Браста

На основании представленных материалов принято решение отменить наложенное на нападающего «Адмирал» Сергея Барбашева наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» — Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.).

Также на 56-й минуте матча «Слован» — «Локомотив», состоявшемся 31 января 2017 года, на вратаря хозяев Барри Браста был наложен Дисциплинарный штраф (10 мин.), который стал для игрока четвертым в нынешнем чемпионате. В связи с этим, согласно п. 4.1. ст. 26 Дисциплинарного регламента КХЛ на него наложены обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.