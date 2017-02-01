Чубаров: «Торпедо» не удалось развить своё преимущество, сегодня потеряли очки

«Хорошая игра. С победой Сочи. После очень хорошего периода, когда забили гол, не удалось развить своё преимущество. Второй период в принципе провалили полностью, за исключением нескольких моментов, много потерь, отошли от игрового задания. В третьем периоде попытались наверстать — не получилось. У ХК “Сочи” свои задачи, а у нас — свои, занять третье место, поэтому сегодня мы потеряли очки. На буллиты постарались выбрать игроков поопытнее, которые смогли бы справиться со своими нервами.



В формате “3 на 3” есть очень много нюансов, над которыми приходится работать лучше, поэтому в перерывах отрабатываем данный формат на всём поле, чтобы попробовать побывать в такой ситуации, но отрабатываем не так много, как хотелось бы.



Здоровье игроков? Несколько ребят у нас играют в состоянии болезни. Спасибо ребятам, что вышли на эту игру. У нас могла бы быть огромная проблема с кадрами, но ребята это понимают, что игра была очень важная, и отработали. У Макмиллана повреждение», — передаёт слова Чубарова корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.