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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28632468/
1 февраля 2017, 23:26 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

«Капризов в сборной — государственный вопрос». Слова Захаркина и Знарка

Олег Знарок понимает состояние тренерского штаба «Салавата», а Игорь Захаркин уже играет в плей-офф.

Олег <span class=error>Знарок</span> понимает состояние тренерского штаба <span class=error>Салавата</span> а Игорь <span class=error>Захаркин</span> уже играет в <nobr>плей-офф.</nobr> Увеличить
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На послематчевой пресс-конференции Игорь Захаркин сумел отметить прогресс своих хоккеистов даже после восьмого поражения подряд.

— Мы провели не совсем плохой матч. Да, вновь проиграли, но парни боролись. В команде нет никакой паники. У нас есть еще три матча, мы по-прежнему занимаем то место, которое хотели занимать, — здесь наставник клуба-обладателя Кубка Гагарина немного замешкался. — Точнее, не хотели, а занимаем на данный момент. Для нас плей-офф уже начался.

Плей-офф начался и для хоккеистов СКА, которые вышли туда еще в начале января и сейчас тестируют комбинации и связки для завоевания Кубка.

— Тяжелая игра получилась для нас, соперник очень здорово играл, — как обычно нахваливает оппонентов Олег Знарок. — Вратарь Гаврилов сломался, не позавидуешь их ситуации. Для меня понятно состояние тренерского штаба уфимцев.

— Не думаю, что травма Гаврилова нарушила психологическое состояние ребят — продолжил Захаркин о роковой замене вратаря. — Команда понимает, что нужны два голкипера. Сегодня была очередь Андрея играть, но получилось так, что вышел Сведберг. Думаю, защитники хотели ему помочь, но при игре 5 на 4 абсолютно не его вина в пропущенном голе. Такой отдали пас на Шипачева, что никто бы не смог выручить.

Пока за одним столом сидят два тренера Капризова — по клубу и сборной — Игорю Захаркину задают вопрос об отъезде форварда в национальную команду.
— На команде отъезд Капризова не скажется, мы будем работать в обычном режиме, — пока спокойно отвечает наставник «Салавата». — Важно, чтобы Кирилл получил хороший международный опыт. Он будет играть среди лучших российских хоккеистов, которые имеют амбиции. Надеюсь, он сыграет удачно.

— Вам не кажется, что лучше было бы ему остаться и наработать связки? — вопрос журналиста немного вывел Захаркина из себя.
— Что мне кажется — давайте я оставлю при себе. Тут государственный вопрос. Парень играет за национальную сборную, никаких комментариев.

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