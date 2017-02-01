«Капризов в сборной — государственный вопрос». Слова Захаркина и Знарка
Олег Знарок понимает состояние тренерского штаба «Салавата», а Игорь Захаркин уже играет в
плей-офф.
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Видимо, что-то случилось...
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На послематчевой
— Мы провели не совсем плохой матч. Да, вновь проиграли, но парни боролись. В команде нет никакой паники. У нас есть еще три матча, мы
— Тяжелая игра получилась для нас, соперник очень здорово играл, — как обычно нахваливает оппонентов Олег Знарок. — Вратарь Гаврилов сломался, не позавидуешь их ситуации. Для меня понятно состояние тренерского штаба уфимцев.
— Не думаю, что травма Гаврилова нарушила психологическое состояние ребят — продолжил Захаркин о роковой замене вратаря. — Команда понимает, что нужны два голкипера. Сегодня была очередь Андрея играть, но получилось так, что вышел Сведберг. Думаю, защитники хотели ему помочь, но при игре 5 на 4 абсолютно не его вина в пропущенном голе. Такой отдали пас на Шипачева, что никто бы не смог выручить.
Пока за одним столом сидят два тренера Капризова — по клубу и сборной — Игорю Захаркину задают вопрос об отъезде форварда в национальную команду.
— На команде отъезд Капризова не скажется, мы будем работать в обычном режиме, — пока спокойно отвечает наставник «Салавата». — Важно, чтобы Кирилл получил хороший международный опыт. Он будет играть среди лучших российских хоккеистов, которые имеют амбиции. Надеюсь, он сыграет удачно.
— Вам не кажется, что лучше было бы ему остаться и наработать связки? — вопрос журналиста немного вывел Захаркина из себя.
— Что мне кажется — давайте я оставлю при себе. Тут государственный вопрос. Парень играет за национальную сборную, никаких комментариев.
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