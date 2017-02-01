Ничушкин: ЦСКА сам себе осложнил борьбу за лидерство в «регулярке»

«Не знаю, почему не получилось выиграть сегодня. Основная причина — наверное, не получилось настроиться, нам не удалось начало встречи и её концовка. Конечно, нам принципиально занять первое место в регулярном чемпионате, в каждом матче мы играем только на победу, но сегодня ошиблись, и теперь нам это сделать будет сложнее, но тем не менее нам нужно выигрывать оставшиеся матчи.



Не скрою, очень приятно играть в родном городе, мне очень понравилась атмосфера на трибунах сегодня. Легко ли будет Никите Нестерову адаптироваться к стилю игры “Монреаля” после обмена из “Тампы”? Тяжело сказать на самом деле, я не очень часто играл против “Тампы” и “Монреаля”, так как они находятся в другой конференции. Надеюсь, что обмен пойдёт Нестерову на пользу, он встряхнётся и у него пойдёт игра. Я знаю, как он может играть, и знаю, что он может добиться больших результатов в НХЛ», — передаёт слова Ничушкина корреспондент «Чемпионата» Николай Абросимов.