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1 февраля 2017, 23:19 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Ничушкин: ЦСКА сам себе осложнил борьбу за лидерство в «регулярке»

Нападающий московского ЦСКА Валерий Ничушкин прокомментировал поражение в матче с челябинским «Трактором» (3:4).

«Не знаю, почему не получилось выиграть сегодня. Основная причина — наверное, не получилось настроиться, нам не удалось начало встречи и её концовка. Конечно, нам принципиально занять первое место в регулярном чемпионате, в каждом матче мы играем только на победу, но сегодня ошиблись, и теперь нам это сделать будет сложнее, но тем не менее нам нужно выигрывать оставшиеся матчи.

Не скрою, очень приятно играть в родном городе, мне очень понравилась атмосфера на трибунах сегодня. Легко ли будет Никите Нестерову адаптироваться к стилю игры “Монреаля” после обмена из “Тампы”? Тяжело сказать на самом деле, я не очень часто играл против “Тампы” и “Монреаля”, так как они находятся в другой конференции. Надеюсь, что обмен пойдёт Нестерову на пользу, он встряхнётся и у него пойдёт игра. Я знаю, как он может играть, и знаю, что он может добиться больших результатов в НХЛ», — передаёт слова Ничушкина корреспондент «Чемпионата» Николай Абросимов.

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