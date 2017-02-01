Захаркин: Паники среди хоккеистов «Салавата Юлаева» из-за серии поражений нет
Паники среди хоккеистов «Салавата Юлаева», в среду потерпевших восьмое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ, нет, заявил главный тренер уфимцев Игорь Захаркин.
В среду «Салават Юлаев» на своем льду уступил
«Мы провели сегодня не совсем плохой матч. Вновь проиграли, но парни сражались. Мы должны добавить больше жесткости под воротами, потому что соперник непростительно легко нам забивает
«Я не очень доволен содержанием матча, потому что мы обязаны забивать больше, чем один гол, даже такой команде, как СКА. У нас сегодня было немного шансов “5 на 4”, но, конечно, любая представившаяся возможность должна быть голевой в нашем случае. Для нас сейчас любой гол просто на вес золота», — отметил Захаркин.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter