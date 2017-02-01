Захаркин: Паники среди хоккеистов «Салавата Юлаева» из-за серии поражений нет

В среду «Салават Юлаев» на своем льду уступил санкт-петербургскому СКА со счетом 1:3.

«Мы провели сегодня не совсем плохой матч. Вновь проиграли, но парни сражались. Мы должны добавить больше жесткости под воротами, потому что соперник непростительно легко нам забивает из-под ворот. Над этим нам следует поработать. В команде нет никакой паники. Нам осталось три матча. Мы будем держаться за ту позицию, которую занимаем», — сказал Захаркин, которого цитирует официальный сайт клуба.

«Я не очень доволен содержанием матча, потому что мы обязаны забивать больше, чем один гол, даже такой команде, как СКА. У нас сегодня было немного шансов “5 на 4”, но, конечно, любая представившаяся возможность должна быть голевой в нашем случае. Для нас сейчас любой гол просто на вес золота», — отметил Захаркин.