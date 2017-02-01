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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28631946/
1 февраля 2017, 22:10 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Захаркин: Паники среди хоккеистов «Салавата Юлаева» из-за серии поражений нет

Паники среди хоккеистов «Салавата Юлаева», в среду потерпевших восьмое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ, нет, заявил главный тренер уфимцев Игорь Захаркин.

В среду «Салават Юлаев» на своем льду уступил санкт-петербургскому СКА со счетом 1:3.

«Мы провели сегодня не совсем плохой матч. Вновь проиграли, но парни сражались. Мы должны добавить больше жесткости под воротами, потому что соперник непростительно легко нам забивает из-под ворот. Над этим нам следует поработать. В команде нет никакой паники. Нам осталось три матча. Мы будем держаться за ту позицию, которую занимаем», — сказал Захаркин, которого цитирует официальный сайт клуба.

«Я не очень доволен содержанием матча, потому что мы обязаны забивать больше, чем один гол, даже такой команде, как СКА. У нас сегодня было немного шансов “5 на 4”, но, конечно, любая представившаяся возможность должна быть голевой в нашем случае. Для нас сейчас любой гол просто на вес золота», — отметил Захаркин.

Салават Юлаев
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