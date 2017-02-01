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1 февраля 2017, 22:44 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

И. Воробьёв: За Мозякина всё говорят рекорды, человек побил всё, что можно

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги после выигранного матча с «Северсталью» (6:4).

«Прежде всего хочу поздравить Магнитогорский металлургический комбинат — градообразующее предприятие — с юбилеем. Также хочу поздравить наших ребят, особенно Сергея Мозякина, который сегодня побил рекорд Александра Радулова. И, конечно, Криса Ли, который обошёл Даллмена в результативности защитников. Спасибо.

Много забитых голов? Игра получилась не самой удачной для тренеров с этой точки зрения. Что есть, то есть.

В третьем матче подряд дубль у Сергея Мозякина? За него всё рекорды говорят. Тут комментировать даже нечего. Человек в этом сезоне побил всё, что было можно в плане рекордов. Молодец!» — цитирует Воробьёва официальный сайт клуба.

Металлург Мг
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Две шайбы Мозякина помогли магнитогорскому «Металлургу» победить «Северсталь» в матче КХЛ

Две шайбы Мозякина помогли магнитогорскому «Металлургу» победить «Северсталь» в матче КХЛ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над череповецкой «Северсталью» со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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