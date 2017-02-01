И. Воробьёв: За Мозякина всё говорят рекорды, человек побил всё, что можно
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги после выигранного матча с «Северсталью» (6:4).
«Прежде всего хочу поздравить Магнитогорский металлургический комбинат — градообразующее предприятие — с юбилеем. Также хочу поздравить наших ребят, особенно Сергея Мозякина, который сегодня побил рекорд Александра Радулова. И, конечно, Криса Ли, который обошёл Даллмена в результативности защитников. Спасибо.
Много забитых голов? Игра получилась не самой удачной для тренеров с этой точки зрения. Что есть, то есть.
В третьем матче подряд дубль у Сергея Мозякина? За него всё рекорды говорят. Тут комментировать даже нечего. Человек в этом сезоне побил всё, что было можно в плане рекордов. Молодец!» — цитирует Воробьёва официальный сайт клуба.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter