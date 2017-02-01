«Салават Юлаев» уже девятый. Пока — по потерянным очкам
Тем не менее, ставить крест на уфимцах еще очень рано.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Уфимцы доигрались до того, что по потерянным очкам идут на девятом месте в Восточной конференции: у «Сибири» столько же побед и в основное время, и в дополнительное, при двух матчах в запасе. И календарь «Салавату» не благоволит: пусть все три матча они проведут дома, но впереди ЦСКА и «Ак Барс», с которыми очков можно легко недосчитаться.
Успокаивать Захаркина может только одно — у конкурентов в борьбе за выход в
Две победы с большой долей вероятности выведут юлаевцев в
В лиге минимум команд, способных не уступить или уступить минимально СКА, практически всегда делающему ставку на атаку, по голевым моментам. «Салавату» это удалось. При том, что акценты Захаркин явно со старта сместил, сыграв в первом периоде примерно так, как в прошлогоднем
А когда прижало, все стало куда веселее. Шипачев, конечно, красавчик, хотя главный красавчик по итогам встречи — это Дадонов, отдавший две великолепные передачи, что были ценнее гола. СКА принялся играть по счету. Петербуржцев зажимали в зоне и иногда даже возили. Чуть бы поточнее, но тут как раз и сказалось отсутствие лидеров.
Даже Сведберг сыграл в целом нормально, что даже несколько удивило, хотя пару претензий ему можно предъявить. «Пятачок»
Ну, а СКА, похоже, стараниями «Трактора» выиграл регулярку. Если еще и «Салават» подсобит — то с огромной долей вероятности. И вполне по делу. Спецбригады у армейцев — в порядке, игра на уровне состава, что уже здорово в данном конкретном случае, есть интересные сочетания и технологические наработки — отдельные защитники очень здорово встроены в атаку. И сезон для армейцев наверняка затянется.
САЛАВАТ ЮЛАЕВ — СКА — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Голы: Шипачев — 22 (бол., Белов, Дадонов), 20:56 — 0:1. Шипачев — 23 (Дадонов, Гусев), 31:05 — 0:2. Лисин — 14 (Логинов, Паршин), 45:24 — 1:2. Шипачев — 24 (Войнов, Дадонов), 50:24 — 1:3. Вратари: Гаврилов (Сведберг, 20:00) — Шестеркин. Штраф: 18 — 2. Броски: 26 (12+3+11) — 30 (9+11+10). Судьи: Гусев, Оленин. 1 февраля. Уфа. «Уфа Арена». 7761 зритель.
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