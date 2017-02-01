Уфимцы доигрались до того, что по потерянным очкам идут на девятом месте в Восточной конференции: у «Сибири» столько же побед и в основное время, и в дополнительное, при двух матчах в запасе. И календарь «Салавату» не благоволит: пусть все три матча они проведут дома, но впереди ЦСКА и «Ак Барс», с которыми очков можно легко недосчитаться.

Успокаивать Захаркина может только одно — у конкурентов в борьбе за выход в плей-офф тоже не все так просто. У «Адмирала» сложнейший выезд: после «Сибири» «моряков» ждут в гости «Авангард», «Локомотив», московское «Динамо» и «Витязь», рвущийся в восьмерку на «Западе». У «Куньлуня» картина практически такая же, только вместо новосибирцев — «Кузня». В относительной безопасности может себя чувствовать разве что «Барыс», и то ему еще играть с «Сибирью», что автоматически означает потерю очков у одного из соперников.

Две победы с большой долей вероятности выведут юлаевцев в плей-офф, а с какого места — уже не важно. Главное — вообще выйти. Подлечившись (вполне возможно, что вернутся в строй Хартикайнен, Соин и Евгений Бодров, плюс Мертл с Гареевым будут точно готовы) и, подтянув за 11 дней паузы на Евротур «физику», набрать эти несчастные шесть очков вполне реально. Да и с ЦСКА в пятницу все может быть. Так что не торопитесь хоронить «магистра». Ситуация у него рабочая, и он вполне себе работает.

В лиге минимум команд, способных не уступить или уступить минимально СКА, практически всегда делающему ставку на атаку, по голевым моментам. «Салавату» это удалось. При том, что акценты Захаркин явно со старта сместил, сыграв в первом периоде примерно так, как в прошлогоднем плей-офф, когда добрался до финала конференции. Терпеливо, без агрессии, используя откат, когда нужно; остро контратакуя. Компактно в обороне, хотя и по-прежнему — с провалами. Но даже не форсируя события, у уфимцев получалось периодически прибирать к рукам инициативу. И это при огромных потерях (минус два звена, в том числе — первое) и отсутствии глубины.

А когда прижало, все стало куда веселее. Шипачев, конечно, красавчик, хотя главный красавчик по итогам встречи — это Дадонов, отдавший две великолепные передачи, что были ценнее гола. СКА принялся играть по счету. Петербуржцев зажимали в зоне и иногда даже возили. Чуть бы поточнее, но тут как раз и сказалось отсутствие лидеров.

Даже Сведберг сыграл в целом нормально, что даже несколько удивило, хотя пару претензий ему можно предъявить. «Пятачок» наконец-то начали чистить, много бросков заблокировали. Есть от чего оттолкнуться, чтобы решить задачу, а там уже и Умарк подтянется, и остальные, кроме разве что Макарова. Режим плей-офф потихоньку включается, игра есть, так что кому-то из лидеров «Востока» в матчах на вылет определенно не повезет с таким соперником. Хоть убей — не верится, что Захаркин останется вне восьмерки.

Ну, а СКА, похоже, стараниями «Трактора» выиграл регулярку. Если еще и «Салават» подсобит — то с огромной долей вероятности. И вполне по делу. Спецбригады у армейцев — в порядке, игра на уровне состава, что уже здорово в данном конкретном случае, есть интересные сочетания и технологические наработки — отдельные защитники очень здорово встроены в атаку. И сезон для армейцев наверняка затянется.

САЛАВАТ ЮЛАЕВ — СКА — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Шипачев — 22 (бол., Белов, Дадонов), 20:56 — 0:1. Шипачев — 23 (Дадонов, Гусев), 31:05 — 0:2. Лисин — 14 (Логинов, Паршин), 45:24 — 1:2. Шипачев — 24 (Войнов, Дадонов), 50:24 — 1:3. Вратари: Гаврилов (Сведберг, 20:00) — Шестеркин. Штраф: 18 — 2. Броски: 26 (12+3+11) — 30 (9+11+10). Судьи: Гусев, Оленин. 1 февраля. Уфа. «Уфа Арена». 7761 зритель.