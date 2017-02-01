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1 февраля 2017, 22:39 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Нефтехимик»: Продление контракта с Назаровым не отменяет задачи выхода в плей-офф

Продление контракта с главным тренером Андреем Назаровым не отменяет задачи выхода «Нефтехимиком» в плей-офф в текущем сезоне, заявил агентству «Р-Спорт» директор нижнекамского клуба Владимир Кузнецов.

«Нефтехимик» в среду объявил о продлении на сезон-2017/18 контракта с Назаровым, возглавившим команду в октябре 2016 года после отставки Николая Соловьева. Нижнекамцы в текущем регулярном чемпионате КХЛ, набрав в 56 играх 74 очка, занимают десятое место в Восточной конференции и продолжают бороться за попадание в плей-офф (отставание от восьмого места — пять баллов).

«Работа по новому контракту с Назаровым уже велась, но, безусловно, победа над “Ак Барсом” (8:2) во вторник послужила определенным импульсом, толчком в принятии решения. Отмечу, что задачи по выходу в плей-офф никто не отменял, мы будем сражаться до последнего патрона», — сказал Кузнецов по телефону.

«Не все получается у Назарова, как он планировал. Стабильности не хватает, команда проиграла дома “Словану”, “Сибири”, потеряла очки в игре с “Кузней”, чего не должна была делать. Руководство клуба, президент “Нефтехимика” надеются, что если Назаров начнет работу с этапа формирования команды, то в следующем сезоне будет больше стабильности и все получится», — отметил Кузнецов.

Нефтехимик
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