ХК «Нефтехимик»: Продление контракта с Назаровым не отменяет задачи выхода в плей-офф
Продление контракта с главным тренером Андреем Назаровым не отменяет задачи выхода «Нефтехимиком» в
плей-офф в текущем сезоне, заявил агентству «Р-Спорт» директор нижнекамского клуба Владимир Кузнецов.
«Нефтехимик» в среду объявил о продлении на сезон-2017/18 контракта с Назаровым, возглавившим команду в октябре 2016 года после отставки Николая Соловьева. Нижнекамцы в текущем регулярном чемпионате КХЛ, набрав в 56 играх 74 очка, занимают десятое место в Восточной конференции и продолжают бороться за попадание в
«Работа по новому контракту с Назаровым уже велась, но, безусловно, победа над “Ак Барсом” (8:2) во вторник послужила определенным импульсом, толчком в принятии решения. Отмечу, что задачи по выходу в
«Не все получается у Назарова, как он планировал. Стабильности не хватает, команда проиграла дома “Словану”, “Сибири”, потеряла очки в игре с “Кузней”, чего не должна была делать. Руководство клуба, президент “Нефтехимика” надеются, что если Назаров начнет работу с этапа формирования команды, то в следующем сезоне будет больше стабильности и все получится», — отметил Кузнецов.
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