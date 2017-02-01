Знарок: Вратарь «Салавата Юлаева» сломался, не позавидуешь такой ситуации

«Тяжёлая игра для нас сегодня получилась. Соперник на самом деле очень здорово играл. Вратарь сломался, конечно, не позавидуешь ситуации этой. Мы и тренеры, которых мы любим и уважаем, в одной лодке. Выиграли — хорошо. Для меня понятно состояние “Салавата Юлаева”. У нас следующая игра очень сложная, готовимся к ней.



Какие прогнозы по Андрею Зубареву? Он готов играть, сейчас набирает кондиции. В ближайшем будущем будет играть», — цитирует Знарка официальный сайт клуба из Уфы.