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1 февраля 2017, 22:38 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Знарок: Вратарь «Салавата Юлаева» сломался, не позавидуешь такой ситуации

Главный тренер петербургского СКА Олег Знарок поделился впечатлениями после победы в матче с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:1).

«Тяжёлая игра для нас сегодня получилась. Соперник на самом деле очень здорово играл. Вратарь сломался, конечно, не позавидуешь ситуации этой. Мы и тренеры, которых мы любим и уважаем, в одной лодке. Выиграли — хорошо. Для меня понятно состояние “Салавата Юлаева”. У нас следующая игра очень сложная, готовимся к ней.

Какие прогнозы по Андрею Зубареву? Он готов играть, сейчас набирает кондиции. В ближайшем будущем будет играть», — цитирует Знарка официальный сайт клуба из Уфы.

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