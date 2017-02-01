Квартальнов: Ничушкин лидер ЦСКА? У нас все лидеры

«“Трактор” с победой. Мы же сегодня провели не самый свой лучший матч, так скажем, немного “отдохнули”, нашей команде нужно больше работать. Светлаков не поехал в поездку, поэтому на его месте играл Ничушкин. Является ли Валера лидером команды? У нас все лидеры, но у нас хорошая лига и играть тяжело с любой командой, поэтому всем ребятам нужно прибавлять», — передает слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Николай Абросимов.