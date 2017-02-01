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1 февраля 2017, 22:32 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Квартальнов: Ничушкин лидер ЦСКА? У нас все лидеры

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал итоги матча с челябинским «Трактором» (3:4).

«“Трактор” с победой. Мы же сегодня провели не самый свой лучший матч, так скажем, немного “отдохнули”, нашей команде нужно больше работать. Светлаков не поехал в поездку, поэтому на его месте играл Ничушкин. Является ли Валера лидером команды? У нас все лидеры, но у нас хорошая лига и играть тяжело с любой командой, поэтому всем ребятам нужно прибавлять», — передает слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Николай Абросимов.

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