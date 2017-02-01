Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28631503/
1 февраля 2017, 22:16 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Вудкрофт: Повезло, что «Динамо» смогло выиграть у «Автомобилиста»

Главный тренер ХК «Динамо-Минск» Крэйг Вудкрофт прокомментировал матч с «Автомобилистом», который его команда выиграла со счётом 3:2.

Главный тренер ХК Динамо-Минск <span class=error>Крэйг</span> Вудкрофт прокомментировал матч с Автомобилистом который его команда выиграла со счётом 3:2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Хочу сказать, что нам повезло, что мы смогли сегодня обыграть “Автомобилист”. Хорошо обученная, быстрая, опасная команда с хорошим подбором игроков. На протяжении первых двух периодов мы старались сдерживать наших оппонентов, думаю, у нас это хорошо получилось. Что касается третьего периода, мы очень много играли в меньшинстве, но хорошо убивали большинство соперника. Ещё раз повторю, нам повезло, что мы смогли сегодня выиграть и заработать три очка», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Денис Пьянков.

Автомобилист
Новости Матчи Состав Статистика
Динамо Мн
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» одержали пятую победу подряд в КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» одержали пятую победу подряд в КХЛ

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали пятую победу подряд в девятом сезоне Континентальной хоккейной лиги. В Екатеринбурге белорусская команда сегодня обыграла «Автомобилист» со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России