Вудкрофт: Повезло, что «Динамо» смогло выиграть у «Автомобилиста»

«Хочу сказать, что нам повезло, что мы смогли сегодня обыграть “Автомобилист”. Хорошо обученная, быстрая, опасная команда с хорошим подбором игроков. На протяжении первых двух периодов мы старались сдерживать наших оппонентов, думаю, у нас это хорошо получилось. Что касается третьего периода, мы очень много играли в меньшинстве, но хорошо убивали большинство соперника. Ещё раз повторю, нам повезло, что мы смогли сегодня выиграть и заработать три очка», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Денис Пьянков.