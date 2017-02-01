Эксперт: Рекорд хоккеиста Ли по количеству очков ценнее, чем достижение Даллмэна

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Во вторник Ли в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Северсталью» забросил шайбу, а затем отдал передачу, набрав 59 очков за сезон и побив рекорд Даллмэна (58), который тот установил в сезоне-2008/09. В 2009 году Даллмэн побил рекорд Вячеслав Фетисова, державшийся более 20 лет, у которого было в активе 49 очков в сезоне-1983/84. Ли является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).

«Если говорить о Даллмэне, то он устанавливал рекорд в “Барысе” — команде, у которой не было серьезных задач. При всем к нему уважении, он играл больше в нападении, чем в защите, не оглядываясь назад, поскольку результат над ним не давлел, — сказал Гуськов. — А Ли, имея огромную ответственность, притом, что его команда завоевывает Кубок Гагарина, успевает и набирать очки. Да, он играет с такими мастерами как Мозякин, Зарипов, Коварж, но от него тоже многое зависит, этот рекорд Ли, на мой взгляд, ценнее, чем рекорд Даллмэна».

По словам Гуськова, отсутствие среди самых результативных защитников КХЛ россиян не говорит о том, что в России имеется проблема с наличием лучших игроков этого амплуа.

«У нас многие защитники хорошего уровня уезжают в НХЛ. Еще один немаловажный момент, что у нас очень много доверяют иностранцам. Не всегда российский хоккеист получает столько доверия, нежели иностранный. У нас так принято, что если у нас купили иностранца, то он должен играть, даже если у него что-то не ладится, то ему дают карт-бланш, чтобы он перестроился», — отметил он.