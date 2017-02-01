Вечер юбилеев и подарков в Челябинске. Как «Трактор» победил ЦСКА
Валерий Ничушкин впервые сыгралВалерий Ничушкин впервые сыграл против родного «Трактора». Именинник Кирилл Кольцов щедро раздавал подарки. А впервые вызванный в сборную Алексей Кручинин отметил рождение сына голом, вызвавшим восторг у легендарных братьев Сергея и Николая Макарова. против родного «Трактора».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Хозяева, трижды уступая в счете, одержали красивую победу.
Сегодня самому результативному защитнику в чемпионатах страны Кириллу Кольцову исполнилось 34 года. Один из главных молчунов лиги продолжает штамповать шайбы и в нынешнем сезоне: с 12-ю голами он лидирует в снайперской гонке игроков обороны.
На этот раз Кольцов сделал подарков больше, чем принял. В начале второго периода шайба, посланная
Правда, шайбу эту поджидал блудный сын Челябинска Валерий Ничушкин, впервые вышедший против родного «Трактора», и наверняка переправил бы в ворота.
Вскоре Ничушкин одарил родных зрителей своей фирменной фишкой — силовым проходом по правому краю. Армеец оставил позади Кольцова и готов был расправиться с вратарем сборной Чехии Павлом Францоузом, но на помощь пришел разжалованный из капитанов защитник Владимир Денисов и выбил шайбу.
Между этими моментами «Арену «Трактор» поставил на уши свежеиспеченный отец и сборник 25-летний Алексей Кручнин. Челябинская Ракета легко умчалась от защитников Артема Блажиевского и Никиты Пицакина, а его бросок в девятку заставил бить в ладоши привередливых
Кручинин долго лечился, покинув лазарет, успел провести всего три матча. В Питере, где «Трактор» уступили 3:5, понравился главному тренеру СКА и сборной Олегу Знарку и получил вызов на Шведские игры.
— Передаю привет жене Кристине, спасибо тебе за сына, — кричал счастливый отец в телекамеру во втором перерыве.
К тому моменту хозяева уступали 1:2. Второй раз уязвил ворота Францоуза Кирилл Петров. Шайба эта стала для него дважды юбилейной — 20-й в сезоне и 100-й в чемпионатах страны.
А третий период стал бенефисом челябинских легионеров. Полу Щехуре для дубля хватило чуть больше двух минут.
А точку поставил капитан «Льва"-2014 Иржи Новотны, реализовав численное преимущество с волшебного паса того же Якуцени, которого 12 лет назад Вячеслав Быков отчислил из ЦСКА.
Такого поворота армия Дмитрия Квартальнова не ожидала. Францоуз переиграл вратаря сборной России Илью Сорокина. Приглашенный в национальную сборную Вячеслав Основин (тоже экс-челябинец) подарил родной команде то самое численное преимущество, которое воплотил в победный гол Новотны.
Наконец, попавший в список Знарка нападающие Андрей Светлаков и Максим Мамин в заявку на матч не попали. Как и защитник Михаил Науменков из олимпийского списка Олега Браташа.
Получив щелчок по носу, московские армейцы заметно понизили шансы догнать лидера регулярного чемпионата СКА.
|1.02.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
|Анвар Гатиятулин
|Дмитрий Квартальнов
|Павел Францоуз
|Илья Сорокин 58:21
|1-й период
|Денис Денисов
|01:35
|Денис Денисов
|01:35
|11:22
|Александр Шаров
|17:20
|Алексей Петров
|Владимир Жарков
|17:20
|2-й период
|Дмитрий Кугрышев (Д. Денисов, В. Ничушкин)
|24:15
|26:13
|Алексей Кручинин (М. Якуценя, П. Францоуз)
|Кирилл Петров
|27:58
|34:22
|Владимир Денисов
|Кирилл Петров (А. Попов, С. Да Коста)
|35:19
|Иван Телегин
|36:37
|3-й период
|41:25
|Кирилл Кольцов
|44:10
|Пол Щехура (Кир. Кольцов, Ал. Кручинин)
|Александр Попов (К. Петров, С. Да Коста)
|45:30
|46:25
|Пол Щехура (М. Якуценя)
|Кирилл Петров
|47:46
|52:44
|Дерек Рой
|Вячеслав Основин
|55:06
|56:24
|Иржи Новотны (М. Якуценя)
|10
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Владимир Балушка (Словакия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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