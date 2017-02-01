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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28630974/
1 февраля 2017, 20:14 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Вечер юбилеев и подарков в Челябинске. Как «Трактор» победил ЦСКА

Валерий Ничушкин впервые сыгралВалерий Ничушкин впервые сыграл против родного «Трактора». Именинник Кирилл Кольцов щедро раздавал подарки. А впервые вызванный в сборную Алексей Кручинин отметил рождение сына голом, вызвавшим восторг у легендарных братьев Сергея и Николая Макарова. против родного «Трактора».

Валерий Ничушкин впервые сыграл против родного Трактора. Увеличить
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Хозяева, трижды уступая в счете, одержали красивую победу.

Сегодня самому результативному защитнику в чемпионатах страны Кириллу Кольцову исполнилось 34 года. Один из главных молчунов лиги продолжает штамповать шайбы и в нынешнем сезоне: с 12-ю голами он лидирует в снайперской гонке игроков обороны.

На этот раз Кольцов сделал подарков больше, чем принял. В начале второго периода шайба, посланная из-за ворот Дмитрием Кугрышевым на пятачок, от конька именинника юркнула в сетку. Армейцы открыли счет.

Правда, шайбу эту поджидал блудный сын Челябинска Валерий Ничушкин, впервые вышедший против родного «Трактора», и наверняка переправил бы в ворота.

Вскоре Ничушкин одарил родных зрителей своей фирменной фишкой — силовым проходом по правому краю. Армеец оставил позади Кольцова и готов был расправиться с вратарем сборной Чехии Павлом Францоузом, но на помощь пришел разжалованный из капитанов защитник Владимир Денисов и выбил шайбу.

Между этими моментами «Арену «Трактор» поставил на уши свежеиспеченный отец и сборник 25-летний Алексей Кручнин. Челябинская Ракета легко умчалась от защитников Артема Блажиевского и Никиты Пицакина, а его бросок в девятку заставил бить в ладоши привередливых чемпионов-ветеранов Сергея и Николая Макаровых, стяги которых перед матчем подняли к потолку дворца.

Кручинин долго лечился, покинув лазарет, успел провести всего три матча. В Питере, где «Трактор» уступили 3:5, понравился главному тренеру СКА и сборной Олегу Знарку и получил вызов на Шведские игры.

— Передаю привет жене Кристине, спасибо тебе за сына, — кричал счастливый отец в телекамеру во втором перерыве.

К тому моменту хозяева уступали 1:2. Второй раз уязвил ворота Францоуза Кирилл Петров. Шайба эта стала для него дважды юбилейной — 20-й в сезоне и 100-й в чемпионатах страны.

А третий период стал бенефисом челябинских легионеров. Полу Щехуре для дубля хватило чуть больше двух минут. Чудо-передачами его снабдили Кольцов и ветеран Максим Якуценя. Между этими голами Александр Попов в третий раз вывел гостей вперед.

А точку поставил капитан «Льва"-2014 Иржи Новотны, реализовав численное преимущество с волшебного паса того же Якуцени, которого 12 лет назад Вячеслав Быков отчислил из ЦСКА.

Такого поворота армия Дмитрия Квартальнова не ожидала. Францоуз переиграл вратаря сборной России Илью Сорокина. Приглашенный в национальную сборную Вячеслав Основин (тоже экс-челябинец) подарил родной команде то самое численное преимущество, которое воплотил в победный гол Новотны.

Наконец, попавший в список Знарка нападающие Андрей Светлаков и Максим Мамин в заявку на матч не попали. Как и защитник Михаил Науменков из олимпийского списка Олега Браташа.

Получив щелчок по носу, московские армейцы заметно понизили шансы догнать лидера регулярного чемпионата СКА.

1.02.2017 17:00 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Трактор 4:3 ЦСКА
(0:0, 1:2, 3:1)
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Дмитрий Квартальнов
Вратари
Павел Францоуз Илья Сорокин 58:21
1-й период
Денис Денисов 01:35
Денис Денисов 01:35
11:22 Александр Шаров
17:20 Алексей Петров
Владимир Жарков 17:20
2-й период
Дмитрий Кугрышев (Д. Денисов, В. Ничушкин) 24:15
26:13 Алексей Кручинин (М. Якуценя, П. Францоуз)
Кирилл Петров 27:58
34:22 Владимир Денисов
Кирилл Петров (А. Попов, С. Да Коста) 35:19
Иван Телегин 36:37
3-й период
41:25 Кирилл Кольцов
44:10 Пол Щехура (Кир. Кольцов, Ал. Кручинин)
Александр Попов (К. Петров, С. Да Коста) 45:30
46:25 Пол Щехура (М. Якуценя)
Кирилл Петров 47:46
52:44 Дерек Рой
Вячеслав Основин 55:06
56:24 Иржи Новотны (М. Якуценя)
Статистика
10 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Владимир Балушка (Словакия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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