Хоккеисты минского «Динамо» одержали пятую победу подряд в КХЛ
1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали пятую победу подряд в девятом сезоне Континентальной хоккейной лиги. В Екатеринбурге белорусская команда сегодня обыграла «Автомобилист» со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Успех «зубров» в спорткомплексе «Уралец» стал пятым подряд. Победная серия минчан началась на «Минск-Арене» 24 января. Подопечные Крэйга Вудкрофта обыграли тогда «Автомобилист» (5:4, в овертайме), затем «Югру» (4:1), «Барыс» (2:1), «Йокерит» (3:0).
|1.02.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|КРК "Уралец"
|Автомобилист
|2:3
|Динамо Мн
|(0:0, 1:2, 1:1)
Главные тренеры
|Владимир Крикунов
|Крэйг Вудкрофт
Вратари
|Владимир Сохатский 58:13 (В. Сохатский 58:21)
|Бен Скривенс
|1-й период
|05:31
|Анатолий Голышев
|Илья Шинкевич
|17:18
|Марк-Андре Граньяни
|17:18
|2-й период
|21:26
|Петр Коукал
|23:37
|Евгений Чесалин (П. Коукал)
|27:30
|Дмитрий Мегалинский
|Аарон Палушай
|28:45
|Александр Матерухин (Р. Клинкхаммер)
|32:40
|35:36
|Николай Тимашов
|37:09
|Дмитрий Мегалинский
|3-й период
|Марк-Андре Граньяни
|43:13
|Марк-Андре Граньяни
|43:13
|Сергей Костицын
|47:19
|Сергей Костицын
|47:19
|Александр Павлович
|53:01
|Мэтт Эллисон
|58:13
|Мэтт Эллисон
|58:13
|Александр Павлович (А. Стась)
|п.в.
|58:21
|59:48
|Михал Чайковски (А. Симаков)
|59:48
Статистика
|10
|Штрафное время
|54
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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