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1 февраля 2017, 20:08 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» одержали пятую победу подряд в КХЛ

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали пятую победу подряд в девятом сезоне Континентальной хоккейной лиги. В Екатеринбурге белорусская команда сегодня обыграла «Автомобилист» со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Успех зубров в спорткомплексе <span class=error>Уралец</span> стал пятым подряд. Победная серия минчан началась на Минск-Арене 24 января. Увеличить
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Успех «зубров» в спорткомплексе «Уралец» стал пятым подряд. Победная серия минчан началась на «Минск-Арене» 24 января. Подопечные Крэйга Вудкрофта обыграли тогда «Автомобилист» (5:4, в овертайме), затем «Югру» (4:1), «Барыс» (2:1), «Йокерит» (3:0).

1.02.2017 17:00 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Автомобилист 2:3 Динамо Мн
(0:0, 1:2, 1:1)
Главные тренеры
Владимир Крикунов Крэйг Вудкрофт
Вратари
Владимир Сохатский 58:13 (В. Сохатский 58:21) Бен Скривенс
1-й период
05:31 Анатолий Голышев
Илья Шинкевич 17:18
Марк-Андре Граньяни 17:18
2-й период
21:26 Петр Коукал
23:37 Евгений Чесалин (П. Коукал)
27:30 Дмитрий Мегалинский
Аарон Палушай 28:45
Александр Матерухин (Р. Клинкхаммер) 32:40
35:36 Николай Тимашов
37:09 Дмитрий Мегалинский
3-й период
Марк-Андре Граньяни 43:13
Марк-Андре Граньяни 43:13
Сергей Костицын 47:19
Сергей Костицын 47:19
Александр Павлович 53:01
Мэтт Эллисон 58:13
Мэтт Эллисон 58:13
Александр Павлович (А. Стась) п.в. 58:21
59:48 Михал Чайковски (А. Симаков)
59:48
Статистика
10 Штрафное время 54
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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Маскоту минского «Динамо» необходима поддержка болельщиков

Маскоту минского «Динамо» необходима поддержка болельщиков

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маскоту минского «Динамо» необходима поддержка болельщиков в конкурсе самого яркого талисмана клуба Континентальной хоккейной лиги, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.
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