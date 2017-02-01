Юкка Ялонен: У нас были сложности с игрой в большинстве и меньшинстве
Главный тренер финского «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал игру КХЛ с астанинским «Барысом» — 2:0.
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— Считаю, что мы здорово сыграли, очень рад за своих игроков, которые показали себя с самой лучшей стороны. У нас были сложности с игрой в большинстве и меньшинстве, но, к счастью, что сегодня мы не позволили «Барысу» реализовать лишнего. Отмечу, что наш вратарь показал сегодня блестящую игру. Мне понравилось, как мы играли при счёте 1:0, вели себя спокойно, настроено. В принципе, игра сегодня удалась.
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