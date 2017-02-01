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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28630943/
1 февраля 2017, 20:06 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Юкка Ялонен: У нас были сложности с игрой в большинстве и меньшинстве

Главный тренер финского «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал игру КХЛ с астанинским «Барысом» — 2:0.

Главный тренер финского <span class=error>Йокерита</span> Юкка <span class=error>Ялонен</span> прокомментировал игру <span class=error>КХЛ</span> с <span class=error>астанинским</span> <span class=error>Барысом</span> — 2:0. Увеличить
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— Считаю, что мы здорово сыграли, очень рад за своих игроков, которые показали себя с самой лучшей стороны. У нас были сложности с игрой в большинстве и меньшинстве, но, к счастью, что сегодня мы не позволили «Барысу» реализовать лишнего. Отмечу, что наш вратарь показал сегодня блестящую игру. Мне понравилось, как мы играли при счёте 1:0, вели себя спокойно, настроено. В принципе, игра сегодня удалась.

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