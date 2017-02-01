Две шайбы Мозякина помогли магнитогорскому «Металлургу» победить «Северсталь» в матче КХЛ

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В составе победителей дубль оформил Сергей Мозякин (32-я и 39-я минуты) и установил рекорд по количеству набранных очков в одном сезоне в КХЛ, набрав 81 балл (44 шайбы + 37 передач). Также у магнитогорцев шайбы забросили Крис Ли (6), Денис Казионов (19), Томаш Филиппи (21) и Оскар Осала (29). У проигравших отличились Адам Мазур (25), Клей Уилсон (34), Максим Трунев (37) и Сергей Лапин (53).

В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» с 120 очками продолжает лидировать, «Северсталь» на Западе занимает 12-е место, набрав 68 очков.

В следующем матче 3 февраля «Металлург» примет санкт- петербургский СКА, «Северсталь» в тот же день на выезде сыграет с челябинским «Трактором».