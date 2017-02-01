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1 февраля 2017, 20:02 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Две шайбы Мозякина помогли магнитогорскому «Металлургу» победить «Северсталь» в матче КХЛ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над череповецкой «Северсталью» со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей дубль оформил Сергей Мозякин (32-я и 39-я минуты) и установил рекорд по количеству набранных очков в одном сезоне в КХЛ, набрав 81 балл (44 шайбы + 37 передач). Также у магнитогорцев шайбы забросили Крис Ли (6), Денис Казионов (19), Томаш Филиппи (21) и Оскар Осала (29). У проигравших отличились Адам Мазур (25), Клей Уилсон (34), Максим Трунев (37) и Сергей Лапин (53).

В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» с 120 очками продолжает лидировать, «Северсталь» на Западе занимает 12-е место, набрав 68 очков.

В следующем матче 3 февраля «Металлург» примет санкт- петербургский СКА, «Северсталь» в тот же день на выезде сыграет с челябинским «Трактором».

1.02.2017 17:00 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Металлург Мг 6:4 Северсталь
(2:0, 4:3, 0:1)
Главные тренеры
Илья Воробьев Александр Гулявцев
Вратари
Илья Самсонов Якуб Коварж 20:23 (Р. Смирягин 20:23)
1-й период
05:06 Крис Ли (Я. Косов, Дм. Казионов)
11:52 Томаш Филиппи
18:14 Денис Казионов (К. Ли, Д. Платонов)
2-й период
20:23 Томаш Филиппи (А. Семин, А. Береглазов)
22:45 Томаш Филиппи
23:20 Крис Ли
Адам Мазур (Д. Кагарлицкий, В. Полак) 24:36
Юрий Трубачев 24:56
Николай Стасенко 26:46
28:51 Оскар Осала (Т. Филиппи, Я. Косов)
31:47 Сергей Мозякин (Д. Зарипов, Ян Коварж)
Клэй Уилсон (А. Угаров, Р. Карлин) 33:27
Максим Трунев (Ю. Трубачев, Д. Вовченко) 36:04
Алексей Угаров 38:43
38:58 Сергей Мозякин (К. Ли, Д. Зарипов)
3-й период
Сергей Лапин (Д. Ежов) 52:27
Александр Евсеенков 55:40
Денис Ежов 57:20
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
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Металлург Мг
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Хоккеист «Металлурга» Мозякин повторил рекорд по числу очков в одном сезоне чемпионата КХЛ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин повторил рекорд Александра Радулова по количеству набранных очков в одном сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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