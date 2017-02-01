«Салават Юлаев» потерпел восьмое поражение подряд в КХЛ, уступив СКА
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/.
Санкт-петербургский СКА победил уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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«Салават Юлаев» продлил безвыигрышную серию до восьми матчей.
СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 130 очков в 56 встречах. «Салават Юлаев» с 82 баллами после 57 игр идет пятым на Востоке.
В следующем матче СКА 3 февраля на выезде сыграет с магнитогорским «Металлургом», «Салават Юлаев» в тот же день примет московский ЦСКА.
|1.02.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|"Уфа Арена"
|Салават Юлаев
|1:3
|СКА
|(0:0, 0:2, 1:1)
Главные тренеры
|Игорь Захаркин
|Олег Знарок
Вратари
|Андрей Гаврилов 20:00 (Н. Сведберг 20:00)
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|06:08
|Максим Гончаров
|14:00
|Максим Гончаров
|18:59
|Александр Логинов
|2-й период
|Вадим Шипачев (Ант. Белов, Е. Дадонов)
|20:56
|Вячеслав Войнов
|25:03
|Вадим Шипачев (Е. Дадонов, Н. Гусев)
|31:05
|33:34
|Захар Арзамасцев
|3-й период
|45:24
|Энвер Лисин (А. Логинов, Д. Паршин)
|Вадим Шипачев (В. Войнов, Е. Дадонов)
|50:24
|54:46
|Александр Логинов
Статистика
|18
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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