«Салават Юлаев» потерпел восьмое поражение подряд в КХЛ, уступив СКА

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Хет-трик в составе победителей оформил Вадим Шипачев (20, 32 и 51-я минуты). У проигравших отличился Энвер Лисин (46).

«Салават Юлаев» продлил безвыигрышную серию до восьми матчей.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 130 очков в 56 встречах. «Салават Юлаев» с 82 баллами после 57 игр идет пятым на Востоке.

В следующем матче СКА 3 февраля на выезде сыграет с магнитогорским «Металлургом», «Салават Юлаев» в тот же день примет московский ЦСКА.