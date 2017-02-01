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1 февраля 2017, 20:01 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Салават Юлаев» потерпел восьмое поражение подряд в КХЛ, уступив СКА

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА победил уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

<nobr>Хет-трик</nobr> в составе победителей оформил Вадим <span class=error>Шипачев</span>. Увеличить
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Хет-трик в составе победителей оформил Вадим Шипачев (20, 32 и 51-я минуты). У проигравших отличился Энвер Лисин (46).

«Салават Юлаев» продлил безвыигрышную серию до восьми матчей.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 130 очков в 56 встречах. «Салават Юлаев» с 82 баллами после 57 игр идет пятым на Востоке.

В следующем матче СКА 3 февраля на выезде сыграет с магнитогорским «Металлургом», «Салават Юлаев» в тот же день примет московский ЦСКА.

1.02.2017 17:00 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Салават Юлаев 1:3 СКА
(0:0, 0:2, 1:1)
Главные тренеры
Игорь Захаркин Олег Знарок
Вратари
Андрей Гаврилов 20:00 (Н. Сведберг 20:00) Игорь Шестеркин
1-й период
06:08 Максим Гончаров
14:00 Максим Гончаров
18:59 Александр Логинов
2-й период
Вадим Шипачев (Ант. Белов, Е. Дадонов) 20:56
Вячеслав Войнов 25:03
Вадим Шипачев (Е. Дадонов, Н. Гусев) 31:05
33:34 Захар Арзамасцев
3-й период
45:24 Энвер Лисин (А. Логинов, Д. Паршин)
Вадим Шипачев (В. Войнов, Е. Дадонов) 50:24
54:46 Александр Логинов
Статистика
18 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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