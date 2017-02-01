Усманов готов поддерживать ХК «Динамо», но не футбольный клуб
Бизнесмен Алишер Усманов готов при определенных условиях поддерживать московский хоккейный клуб «Динамо», но оказывать поддержку одноименному футбольному клубу он не будет, заявил в интервью агентству «Р-Спорт» председатель Всероссийского
физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский.
В декабре Стржалковский сообщил, что бюджет футбольного клуба планируется сократить более чем на 60%. Позднее он говорил, что общался с представителями Усманова по поводу оказания спонсорской помощи.
«Я с ним разговаривал. Была достаточно длительная откровенная беседа, — сказал Стржалковский. — Сейчас бизнесу непросто. Он спонсирует всю художественную гимнастику, фехтование. Футбол он спонсировать не будет. При определенных условиях, которые я вам раскрывать не буду, он готов рассмотреть дополнительное финансирование хоккейной команды. Мне его позиция понятна».
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