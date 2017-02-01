Усманов готов поддерживать ХК «Динамо», но не футбольный клуб

В декабре Стржалковский сообщил, что бюджет футбольного клуба планируется сократить более чем на 60%. Позднее он говорил, что общался с представителями Усманова по поводу оказания спонсорской помощи.

«Я с ним разговаривал. Была достаточно длительная откровенная беседа, — сказал Стржалковский. — Сейчас бизнесу непросто. Он спонсирует всю художественную гимнастику, фехтование. Футбол он спонсировать не будет. При определенных условиях, которые я вам раскрывать не буду, он готов рассмотреть дополнительное финансирование хоккейной команды. Мне его позиция понятна».