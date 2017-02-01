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1 февраля 2017, 18:58 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

«Барыс» в Астане всухую проиграл «Йокериту»

ХК «Барыс» потерпел поражение в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Хоккеисты казахстанского клуба не смогли ни разу забить сопернику. Увеличить
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Казахстанский клуб в Астане принимал финский «Йокерит». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Стоит отметить, что все шайбы были заброшены в третьем периоде. До 41-й минуты на табло горели нули. Затем большинство «Йокерита» реализовал Пекка Йормакка, он же оформил дубль на 51-й минуте в равенстве. Ворота «Барыса» в этом матче защищал Кевин Пулен.

За три периода хоккеисты «Барыса» нанесли 39 бросков по воротам соперника, из них 18 в створ. У «Йокерита» же 49 бросков, из которых в створ — 31.

Таким образом астанинский клуб остался на шестом месте Восточной конференции, набрав 81 очко в 55-ти матчах. При таком раскладе в первом раунде плей-офф «Барыс» попадает на казанский «Ак Барс», идущий третьим.

В регулярном чемпионате КХЛ «Барысу» осталось еще провести пять домашних матчей. Следующая игра состоится 3-го февраля против минского «Динамо».

1.02.2017 16:30 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 0:2 Йокерит
(0:0, 0:0, 0:2)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Юкка Ялонен
Вратари
Кевин Пулен Райан Запольски
1-й период
Йеспер I Йенсен 07:42
15:15 Брендан Шиннимин
2-й период
Оливер Лауридсен 27:07
33:16
39:36 Кирилл Панюков
3-й период
Пекка Йормакка (Й. Йоэнсуу, Б. О`Нилл) 40:55
Мика Ниеми (С. Салминен, В. Лаюнен) 50:32
57:40
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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