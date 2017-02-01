«Барыс» в Астане всухую проиграл «Йокериту»

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Казахстанский клуб в Астане принимал финский «Йокерит». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Стоит отметить, что все шайбы были заброшены в третьем периоде. До 41-й минуты на табло горели нули. Затем большинство «Йокерита» реализовал Пекка Йормакка, он же оформил дубль на 51-й минуте в равенстве. Ворота «Барыса» в этом матче защищал Кевин Пулен.

За три периода хоккеисты «Барыса» нанесли 39 бросков по воротам соперника, из них 18 в створ. У «Йокерита» же 49 бросков, из которых в створ — 31.

Таким образом астанинский клуб остался на шестом месте Восточной конференции, набрав 81 очко в 55-ти матчах. При таком раскладе в первом раунде плей-офф «Барыс» попадает на казанский «Ак Барс», идущий третьим.

В регулярном чемпионате КХЛ «Барысу» осталось еще провести пять домашних матчей. Следующая игра состоится 3-го февраля против минского «Динамо».