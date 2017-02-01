«Барыс» в Астане всухую проиграл «Йокериту»
ХК «Барыс» потерпел поражение в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Казахстанский клуб в Астане принимал финский «Йокерит». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Стоит отметить, что все шайбы были заброшены в третьем периоде. До 41-й минуты на табло горели нули. Затем большинство «Йокерита» реализовал Пекка Йормакка, он же оформил дубль на 51-й минуте в равенстве. Ворота «Барыса» в этом матче защищал Кевин Пулен.
За три периода хоккеисты «Барыса» нанесли 39 бросков по воротам соперника, из них 18 в створ. У «Йокерита» же 49 бросков, из которых в створ — 31.
Таким образом астанинский клуб остался на шестом месте Восточной конференции, набрав 81 очко в 55-ти матчах. При таком раскладе в первом раунде
В регулярном чемпионате КХЛ «Барысу» осталось еще провести пять домашних матчей. Следующая игра состоится 3-го февраля против минского «Динамо».
|Эдуард Занковец
|Юкка Ялонен
|Кевин Пулен
|Райан Запольски
|1-й период
|Йеспер I Йенсен
|07:42
|15:15
|Брендан Шиннимин
|2-й период
|Оливер Лауридсен
|27:07
|33:16
|39:36
|Кирилл Панюков
|3-й период
|Пекка Йормакка (Й. Йоэнсуу, Б. О`Нилл)
|40:55
|Мика Ниеми (С. Салминен, В. Лаюнен)
|50:32
|57:40
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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