Хоккеист «Металлурга» Мозякин повторил рекорд по числу очков в одном сезоне чемпионата КХЛ

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35-летний форвард в домашнем матче с череповецкой «Северсталью» отметился шайбой, набрав 80-е очко в сезоне (43+37) и повторив рекорд Радулова, который в сезоне-2010/11 в составе уфимского «Салавата Юлаева» набрал такое же количество очков.