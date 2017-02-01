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1 февраля 2017, 18:46 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист «Металлурга» Мозякин повторил рекорд по числу очков в одном сезоне чемпионата КХЛ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин повторил рекорд Александра Радулова по количеству набранных очков в одном сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

35-летний форвард в домашнем матче с череповецкой Северсталью отметился шайбой набрав 80-е очко в сезоне (4337) и повторив рекорд Радулова. Увеличить
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35-летний форвард в домашнем матче с череповецкой «Северсталью» отметился шайбой, набрав 80-е очко в сезоне (43+37) и повторив рекорд Радулова, который в сезоне-2010/11 в составе уфимского «Салавата Юлаева» набрал такое же количество очков.

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