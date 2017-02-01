Артём Манукян набрал рекордные для МХЛ 94 очка в «регулярке»

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Таким образом, 18-летний форвард установил рекорд лиги по системе «гол+пас». Манукян в 50 играх набрал 94 (38+56) очка.



Прежний рекорд, 92 очка, принадлежал сразу двум хоккеистам — Дмитрию Михайлову и Алексею Митрофанову. В сезоне-2012/13 Михайлов в составе «Стальных Лис» набрал 92 (32+60) очка в 54 матчах. Митрофанов в «Толпаре» в сезоне-2013/14 набрал 92 (40+52) очка в 55 играх.