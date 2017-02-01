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1 февраля 2017, 16:46 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Артём Манукян набрал рекордные для МХЛ 94 очка в «регулярке»

Нападающий «Омских Ястребов» Артём Манукян набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата МХЛ с «Ладьёй» (3:0).

Нападающий Омских Ястребов Артём <span class=error>Манукян</span> набрал 2 (02) очка в матче регулярного чемпионата <span class=error>МХЛ</span> с Ладьёй (3:0). Увеличить
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Таким образом, 18-летний форвард установил рекорд лиги по системе «гол+пас». Манукян в 50 играх набрал 94 (38+56) очка.

Прежний рекорд, 92 очка, принадлежал сразу двум хоккеистам — Дмитрию Михайлову и Алексею Митрофанову. В сезоне-2012/13 Михайлов в составе «Стальных Лис» набрал 92 (32+60) очка в 54 матчах. Митрофанов в «Толпаре» в сезоне-2013/14 набрал 92 (40+52) очка в 55 играх.
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