Артём Манукян набрал рекордные для МХЛ 94 очка в «регулярке»
Нападающий «Омских Ястребов» Артём Манукян набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата МХЛ с «Ладьёй» (3:0).
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Таким образом, 18-летний форвард установил рекорд лиги по системе «гол+пас». Манукян в 50 играх набрал 94 (38+56) очка.
Прежний рекорд, 92 очка, принадлежал сразу двум хоккеистам — Дмитрию Михайлову и Алексею Митрофанову. В сезоне-2012/13 Михайлов в составе «Стальных Лис» набрал 92 (32+60) очка в 54 матчах. Митрофанов в «Толпаре» в сезоне-2013/14 набрал 92 (40+52) очка в 55 играх.
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