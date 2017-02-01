«Барыс». Тяжелое наследие Назарова

«Барыс» с первого сезона в КХЛ приобрел репутацию бесшабашной команды, заточенной на атаку, при этом не обладающей крепкой обороной. Такая «бразильская» схема, когда атака ставится во главу угла, приносила яркие победы над грандами, но становилась слабостью столичной дружины в плей-офф, где оборона выходит на первый план. При этом «Барыс» до прихода к тренерскому штурвалу Андрея Назарова отличался комбинационной игрой, хотя и зависимой от ведущего звена. Трио Глазачев — Штумпел — Спиридонов, Боченски — Новотны — Кашпар и Боченски — Бойд — Доус играли партии первых скрипок, будучи ориентирами для остальных звеньев, но при этом казахстанские тройки нападения тоже играли важную роль в игре команды. Особенно стали получать больше игрового времени при Владимире Крикунове Роман Старченко и Талгат Жайлауов, а Уппер и Антропов стали системообразующими фигурами. При этом Крикунов и Селин могли рассчитывать на умницу-игровика Полищука и трудягу Гаврилина. Игровой почерк «Барыса» можно было охарактеризовать одной фразой: предшествующая взятию ворот комбинация выглядит красивее самого гола. Об обороне вспоминать не приходилось, так как игра в защите всегда была головной болью любого тренера.



С приходом в «Барыс» Андрея Назарова стало ясно, что, во-первых, игровая философия столичной дружины будет трансформирована, а во-вторых, — придется начинать работу по смене поколения. К тому моменту необходимо было подыскать замену Еремееву, Упперу, Антропову, Полищуку, Гаврилину, Литвиненко, Руденко. По большому счету, Назаров должен был построить новую молодую и амбициозную команду, костяк которой составили бы Рахманов, Каиров, Михайлис, Ибрайбеков, Степаненко, Королинский, Савицкий, Гренц, Асетов, Панюков. В идеале, бесшабашности «Барыса» Андрей Викторович мог бы добавить строгости в обороне. Но Андрей Назаров спокойно строил свою карьеру и в итоге получил шанс поработать в СКА. Как следствие, про смену поколений благополучно было забыто, и вернулись к этому вопросу лишь после неудачного выступления сборной Казахстана в Москве. Но теперь этот процесс становится более болезненным.



Чемпионат Мира в столице России вновь обнажил хронические болячки казахстанского хоккея, который замыкается на базовом клубе сборной «Барысе» — отсутствие полноценной замены ветеранам казахстанского хоккея, в том числе в отечественном чемпионате, и запоздалая смена поколений. И даже лучшая тройка КХЛ не стала панацеей от очередного вылета в первый дивизион мирового чемпионата. Поэтому болельщикам и журналистам еще долго придется вспоминать период работы в «Барысе» российского специалиста Андрея Назарова, который сначала пел дифирамбы Мадияру Ибрайбекову и Никите Михайлису, а в итоге не оставил после себя ничего. Если тот же Владимир Крикунов заложил мощную функциональную базу, и не секрет, что именно большой объем работы, проделанный опытным тренером, раскрывшим Михаила Рахманова и доверявшим Данияру Каирову, позволил Ари-Пекка Селину провести впечатляющий сезон, то Назаров думал лишь о своей карьере. При этом финн внес свою изюминку в тренировочный процесс и игровую модель «Барыса». Атаки столичной дружины стали быстрее, и прохождение средней зоны начало осуществляться в одну-две передачи. А что привнес в игровую философию команды Назаров? Если убрать тройку Бойда, то, по большому счету, вся игра подопечных Андрея Викторовича сводилась к примитивной схеме «бей — беги, окружай ворота». Шайба доставлялась в зону соперника путем забросов, и дальше вся тройка бежала прессинговать и бороться у бортов и в углах площадки. Комбинационный стиль отошел даже не на второй план, а куда дальше, хотя под рукой Назарова все еще были технари Руденко, Уппер (правда, прошлый сезон опытный центрфорвард пропустил из-за травмы), Рахманов, Жайлауов. Даже игра тройки Бойда стала менее комбинационной, хотя североамериканское звено, как обычно, добросовестно вело за собой команду.



В условиях кадрового голода



Наивно полагать, что Эдуард Занковец сумеет за один сезон привести в порядок наследие своего предшественника. Тем более, — в условиях острого дефицита квалифицированных хоккеистов. К тому же, главный тренер «Барыса» не должен забывать и об интересах сборной Казахстана. Приходится в пожарном порядке бросать в бой необстрелянную молодежь, и поэтому говорить о какой-то четко бросающейся в глаза схеме говорить пока трудно. Да, пожалуй, стало меньше забросов в чужую зону, но прежнего стиля нет. По-прежнему ахилессовой пятой «Барыса» является игра в обороне. И тут дело даже не в статистике. Остро не хватает защитников калибра Виталия Новопашина и Евгения Блохина, которые не так активно подключались к атакам, как Кевин Даллмэн, зато умело разрушали наступления соперника. А ведь «Барысу» нужны и молодые оборонцы с прицелом на будущее. Но с этим пока дела обстоят туго.



Впрочем, кадровый дефицит — это проблема всей КХЛ. В условиях ужесточения лимита на легионеров она станет еще острее. Поэтому у «Барыса» только один выход — срочно наигрывать свою молодежь и создавать задел на будущее, даже в ущерб результату на ближайшие несколько сезонов. А заодно не забывать и о чемпионате Казахстане, где можно найти резервы для усиления. Впрочем, к теме качества игры «Барыса» и сборной Казахстана в ближайшее время придется возвращаться неоднократно.