Мозякин побьёт рекорд Радулова, СКА выиграет у «Салавата»

«Барыс» — «Йокерит»

Игровой день стартует матчем в Астане, куда в гости к «Барысу» приедет «Йокерит».

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 24, 1.02.2017, 16:30 -:- Барыс Йокерит

Команда Эдуарда Занковца удачно выступает во второй половине сезона, и сейчас уже не кажется нереальным вариант, при котором «Барыс» начнёт первый раунд плей-офф на домашней площадке. Собственно, по потерянным очкам команда из Казахстана уже на четвёртом месте Востока. «Йокерит» же сражается за место в плей-офф, но при этом регулярно теряет очки и терпит обидные поражения. Как, например, было в недавнем матче этих же команд в столице Финляндии, когда хозяева упустили преимущество в две шайбы по ходу третьего периода. Стоит также отметить, что «Барыс» вернулся с европейского выезда несколько дней назад, а «Йокерит» ещё позавчера безуспешно противостоял минскому «Динамо» на своей площадке, поэтому команда из Казахстана будет выглядеть свежее своих соперников.



Наш прогноз: при поддержке родных трибун «Барыс» уверенно выиграет.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 24, 1.02.2017, 17:00 -:- Автомобилист Динамо Мн

«Автомобилист» — «Динамо» Минск

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» примет минское «Динамо». Белорусы выдали серию из четырёх побед подряд, и теперь им не хватает буквально пяти очков, чтобы обеспечить себе место в плей-офф. К концу сезона Крэйгу Вудкрофту удалось добиться полного взаимопонимания с командой, минчане реже стали терять очки на ровном месте и заиграли практически в полную мощь своего весьма мастеровитого состава. Ко двору пришлись приобретения в лице Петерссона, Палушая, вышел с больничного Клинкхаммер. «Автомобилист» пожинает плоды провала в середине сезона, когда команда была откинута на задворки Востока. С Крикуновым у руля екатеринбуржцы смогли продвинуться вперёд, и сейчас шансы на плей-офф остаются вполне реальными. Но команда остаётся крайне нестабильной — за яркой победой, как, например, в Хельсинки, может последовать нелепое поражение от аутсайдера, как было затем в Риге.



Наш прогноз: минчане продолжат побеждать.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 24, 1.02.2017, 17:00 -:- Металлург Мг Северсталь

«Металлург» Мг — «Северсталь»

Пожалуй, единственная интрига в таком матче — сколько на этот раз забьёт Сергей Мозякин. Сейчас у лучшего снайпера российских чемпионатов 42 гола за сезон, предыдущий рекорд перекрыт уже давно, а «Магнитке» предстоит сыграть ещё четыре встречи. Почему бы не постараться выбить «полтинник»? А ещё Сергей вот-вот должен побить рекорд Александра Радулова по количеству очков в одном регулярном чемпионате КХЛ. В сезоне-2010/11 Радулов, выступая за «Салават Юлаев», набрал 80 (20+60) очков.



Наш прогноз: Мозякин побьёт рекорд Радулова, «Металлург» одержит уверенную победу.



Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 24, 1.02.2017, 17:00 -:- Салават Юлаев СКА

«Салават Юлаев» — СКА

Нет сейчас команды в КХЛ несчастнее, чем «Салават Юлаев». Уфимцы продолжают падение в таблице, и сейчас по потерянным очкам они находятся на восьмом месте Востока в опасной близости от девятой строчки. Команду замучили травмы, новой потерей стал сломавший ногу Умарк. В довершение всего из команды приходят совсем неприятные слухи: то полевые игроки ополчились на Сведберга и не хотят видеть его в воротах команды, то Игоря Захаркина отправляют в отставку после семи поражений подряд. И вот в таком состоянии уфимцам играть против практически беспроблемного СКА. Хотя и Олег Знарок жалуется на травмы, но, зная глубину состава питерцев, становится понятно, что главный тренер СКА просто лукавит. Команда с берегов Невы продолжает лидировать в гонке за первое место в регулярном чемпионате и никого на своём пути щадить не собирается.



Наш прогноз: после адекватного разговора с болельщиками «Салават» выложится на сто процентов, но этого будет мало, чтобы обыграть мотивированный СКА.



Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 24, 1.02.2017, 17:00 -:- Трактор ЦСКА

«Трактор» — ЦСКА

Челябинский «Трактор» примет дома московских «армейцев». В последнее время дела у команды Анвара Гатиятулина пошатнулись, команда стала регулярно проигрывать, и теперь их место в четвёрке лучших команд Востока оказалось под угрозой, учитывая, что после ЦСКА «Трактору» предстоят матчи с «Магниткой», а сзади на пятки наступает «Барыс», имеющий к тому же игры в запасе. У челябинцев разладилась командная атакующая игра, в последних играх голевой успех приходил в основном благодаря индивидуальным действиям игроков, либо после ошибок соперника. А в матче с ЦСКА «Трактору» предстоит столкнуться с лучшей обороной лиги. Нет особых проблем у команды Дмитрия Квартальнова и в нападении: великолепен Джефф Плэтт, вернулся да Коста со своим шикарным броском. Фактор домашних трибун также вряд ли поможет челябинскому клубу, ведь ЦСКА второй в лиге по игре в гостях.



Наш прогноз: ЦСКА одержит очередную победу, погоня за СКА будет продолжена.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 24, 1.02.2017, 17:00 -:- Югра Динамо Р

«Югра» — «Динамо» Р

Ничего не решающий в турнирной таблице матч пройдёт в Ханты-Мансийске. «Югра» и рижское «Динамо» сейчас решают свои локальные задачи: латвийцы пытаются уйти с последней строчки на Западе, а ханты-мансийцы, по словам главного тренера Андрея Разина, нацелились на 10-ю строчку Востока.



Наш прогноз: в последних играх «Динамо» выглядит предпочтительнее, поэтому увезёт победу из Ханты-Мансийска.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 24, 1.02.2017, 19:30 -:- Торпедо НН Сочи

«Торпедо» — ХК Сочи

Нижегородцы после неудачного отрезка снова взялись за дело и вернули себе третье место на Западе. Возможно, необходимых эмоций команде в очередной раз добавил главный тренер Петерис Скудра, который был удалён со скамейки в игре против СКА. После этого «Торпедо» одержало волевую победу над питерцами, а затем уверенно разобралось со «Спартаком». Сегодня гостить в Нижнем Новгороде будет клуб из Сочи, которому нужно возвращать место в восьмёрке Запада. Команда Вячеслава Буцаева выступает довольно уверенно и немного притормозила лишь в играх с «армейскими» коллективами.



Наш прогноз: в матче команд, которые считают каждое очко, сильнее окажутся хоккеисты «Торпедо».