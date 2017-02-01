Мозякин побьёт рекорд Радулова, СКА выиграет у «Салавата»
«Барыс» попытается приблизиться к четвёрке Востока, «Салават» опять проиграет, «Торпедо закрепится на третьем месте — в превью КХЛ.
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«Барыс» — «Йокерит»
Игровой день стартует матчем в Астане, куда в гости к «Барысу» приедет «Йокерит».
Команда Эдуарда Занковца удачно выступает во второй половине сезона, и сейчас уже не кажется нереальным вариант, при котором «Барыс» начнёт первый раунд
Наш прогноз: при поддержке родных трибун «Барыс» уверенно выиграет.
«Автомобилист» — «Динамо» Минск
В Екатеринбурге местный «Автомобилист» примет минское «Динамо». Белорусы выдали серию из четырёх побед подряд, и теперь им не хватает буквально пяти очков, чтобы обеспечить себе место в
Наш прогноз: минчане продолжат побеждать.
«Металлург» Мг — «Северсталь»
Пожалуй, единственная интрига в таком матче — сколько на этот раз забьёт Сергей Мозякин. Сейчас у лучшего снайпера российских чемпионатов 42 гола за сезон, предыдущий рекорд перекрыт уже давно, а «Магнитке» предстоит сыграть ещё четыре встречи. Почему бы не постараться выбить «полтинник»? А ещё Сергей
Наш прогноз: Мозякин побьёт рекорд Радулова, «Металлург» одержит уверенную победу.
«Салават Юлаев» — СКА
Нет сейчас команды в КХЛ несчастнее, чем «Салават Юлаев». Уфимцы продолжают падение в таблице, и сейчас по потерянным очкам они находятся на восьмом месте Востока в опасной близости от девятой строчки. Команду замучили травмы, новой потерей стал сломавший ногу Умарк. В довершение всего из команды приходят совсем неприятные слухи: то полевые игроки ополчились на Сведберга и не хотят видеть его в воротах команды, то Игоря Захаркина отправляют в отставку после семи поражений подряд. И вот в таком состоянии уфимцам играть против практически беспроблемного СКА. Хотя и Олег Знарок жалуется на травмы, но, зная глубину состава питерцев, становится понятно, что главный тренер СКА просто лукавит. Команда с берегов Невы продолжает лидировать в гонке за первое место в регулярном чемпионате и никого на своём пути щадить не собирается.
Наш прогноз: после адекватного разговора с болельщиками «Салават» выложится на сто процентов, но этого будет мало, чтобы обыграть мотивированный СКА.
«Трактор» — ЦСКА
Челябинский «Трактор» примет дома московских «армейцев». В последнее время дела у команды Анвара Гатиятулина пошатнулись, команда стала регулярно проигрывать, и теперь их место в четвёрке лучших команд Востока оказалось под угрозой, учитывая, что после ЦСКА «Трактору» предстоят матчи с «Магниткой», а сзади на пятки наступает «Барыс», имеющий к тому же игры в запасе. У челябинцев разладилась командная атакующая игра, в последних играх голевой успех приходил в основном благодаря индивидуальным действиям игроков, либо после ошибок соперника. А в матче с ЦСКА «Трактору» предстоит столкнуться с лучшей обороной лиги. Нет особых проблем у команды Дмитрия Квартальнова и в нападении: великолепен Джефф Плэтт, вернулся да Коста со своим шикарным броском. Фактор домашних трибун также вряд ли поможет челябинскому клубу, ведь ЦСКА второй в лиге по игре в гостях.
Наш прогноз: ЦСКА одержит очередную победу, погоня за СКА будет продолжена.
«Югра» — «Динамо» Р
Ничего не решающий в турнирной таблице матч пройдёт в
Наш прогноз: в последних играх «Динамо» выглядит предпочтительнее, поэтому увезёт победу из
«Торпедо» — ХК Сочи
Нижегородцы после неудачного отрезка снова взялись за дело и вернули себе третье место на Западе. Возможно, необходимых эмоций команде в очередной раз добавил главный тренер Петерис Скудра, который был удалён со скамейки в игре против СКА. После этого «Торпедо» одержало волевую победу над питерцами, а затем уверенно разобралось со «Спартаком». Сегодня гостить в Нижнем Новгороде будет клуб из Сочи, которому нужно возвращать место в восьмёрке Запада. Команда Вячеслава Буцаева выступает довольно уверенно и немного притормозила лишь в играх с «армейскими» коллективами.
Наш прогноз: в матче команд, которые считают каждое очко, сильнее окажутся хоккеисты «Торпедо».
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