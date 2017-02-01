Маскоту минского «Динамо» необходима поддержка болельщиков
1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маскоту минского «Динамо» необходима поддержка болельщиков в конкурсе самого яркого талисмана клуба Континентальной хоккейной лиги, сообщили БЕЛТА в
пресс-службе столичного клуба.
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«На сайте официального партнера КХЛ сегодня завершается голосование за самого яркого маскота КХЛ. На данный момент символ минской команды Зубрик уступает талисманам команд из Новосибирска, Ярославля и Челябинска», — рассказал начальник
Голосование продолжится сегодня до 17.00. Выразить симпатию понравившемуся маскоту болельщики могут на сайте партнера КХЛ.
Минское «Динамо» проведет сегодня очередной матч девятого сезона Континентальной хоккейной лиги. В Екатеринбурге подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют с местным «Автомобилистом». Начало матча — в 17.00. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию встречи.
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