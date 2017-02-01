Маскоту минского «Динамо» необходима поддержка болельщиков

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«На сайте официального партнера КХЛ сегодня завершается голосование за самого яркого маскота КХЛ. На данный момент символ минской команды Зубрик уступает талисманам команд из Новосибирска, Ярославля и Челябинска», — рассказал начальник пресс-службы «Динамо» Роман Стронгин.

Голосование продолжится сегодня до 17.00. Выразить симпатию понравившемуся маскоту болельщики могут на сайте партнера КХЛ.

Минское «Динамо» проведет сегодня очередной матч девятого сезона Континентальной хоккейной лиги. В Екатеринбурге подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют с местным «Автомобилистом». Начало матча — в 17.00. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию встречи.