Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Самые сумасшедшие люди на свете те, кто, глядя на игру между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом», хоть на секунду допускали, что она носит договорной характер. Мол, казанцы особенно не сопротивлялись, чтобы помочь своим соседям пройти в плей-офф. Впрочем, я изменю формулировку. Это не сумасшедшие, а совершенно посторонние люди, и неважно, какое отношение к хоккею они имеют. Но не будем тратить время на безумцев. Для меня разгром «Ак Барса» не стал сенсацией. Рано или поздно такое должно было произойти (и происходило в матче с «Салаватом Юлаевым»). У казанского клуба не остается козырей, кроме схем, которые нижнекамский клуб легко сломал. И это печально. Как бы я не относился к тренеру, мне хочется, чтобы в лиге было больше сильных клубов, а не слабых. Казанская команда, к сожалению, деградирует. И пусть это выглядит не так явно, как у кого-нибудь другого, отрицать подобное нельзя.

ОТСТАВКА ДУАЙЕРА.

Главный тренер «Медвешчака» Горди Дуайер провел во вторник последний матч в КХЛ, и уже сегодня он переезжает в Швейцарию. Работу хорватского клуба мы уже обсуждали с десяток раз, и я считаю, что это отвратительно, когда команда рассыпается, хотя формально она еще не потеряла шансов на выход в плей-офф. При этом о двух сезонах Дуайера остались только положительные впечатления. Его бы оставить в лиге и отменить этот негласный запрет на приглашение иностранных тренеров. Он доказал, что даже в ужасных условиях способен поставить игру и создать боеспособный коллектив. Не знаю, как у него получится, например, с «Авангардом», но уверен, что гораздо лучше, чем у всех предыдущих тренеров омского клуба, начиная с последнего чемпионства. Для меня же Дуайер останется человеком, от которого бегал Андрей Назаров после игры с «Барысом». Уже за это Горди стоило бы оставить в КХЛ.

СЛУХ.

Вчера стало известно, что тренер «Сарыарки» Вадим Епанчинцев может в следующем сезоне возглавить либо «Металлург» из Новокузнецка, либо «Спартак». В чемпионате ВХЛ дела у этого специалиста идут неплохо, кроме того за его плечами уже есть опыт работы в КХЛ, пусть и в роли помощника. Например, для «Кузни» это будет идеальным вариантом. Насчет «Спартака» непонятно, так как я уже полностью уверен, что дело там не столько в тренере, сколько в системе (хотя назначение Алексея Ярушкина — это провал). Тут ведь вопрос в том, как тренер из высшей лиги сможет работать среди сильнейших. В этом сезоне мы видели, что Александр Гулявцев не попал в плей-офф с «Северсталью», а Мисхат Фахрутдинов не доработал до окончания контракта в Хабаровске. Но все-таки это немного другие ситуации. Надо дать ему шанс.

РАЗРЫВ КОНТРАКТА.

Две новости пришли вчера из Екатеринбурга. Во-первых, на арене произошел пожар и довольно приличный, но сегодняшнему матчу ничего не угрожает. Во-вторых, Владимир Крикунов попрощался с легионером Яном Бухтеле. Причина не в том, что он чем-то вывел тренера, просто восстановился Никлас Андерсен, в клубе стало больше на одного легионера, а Бухтеле просто оказался слабее всех. Пять шайб и четыре передачи в 39 матчах при 14 минутах игрового времени — это неплохо для российского игрока, но точно не для легионера. Разница в уровне между прошлым сезоном в Чехии и нынешним чемпионатом оказался слишком большим. В «Спарте» было 48 очков в 59 встречах, включая и плей-офф. А тут он как-то сразу потерялся и лишь изредка радовал болельщиков. Все-таки во времена лимита к подбору хоккеистов нужно относиться аккуратней.

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.

Евгений МЕДВЕДЕВ, «Авангард».

Допускал нелепые ошибки в матче с не самым сильным соперником — «-2».

Степан ЗАХАРЧУК, «Ак Барс».

Плоха была вся команда, но у него худший показатель полезности — «-3».

Джонатон БЛУМ, «Адмирал».

Допустил грубейшую ошибку на последних секундах основного времени и лишил команду двух очков.