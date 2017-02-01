Обзор дня: разгром «Ак Барса» — не сенсация
В КХЛ случилась еще одна тренерская отставка, специалист из ВХЛ может перейти в КХЛ, а «Автомобилист» отказался от нападающего, чья статистика была неважной.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Самые сумасшедшие люди на свете те, кто, глядя на игру между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом», хоть на секунду допускали, что она носит договорной характер. Мол, казанцы особенно не сопротивлялись, чтобы помочь своим соседям пройти в
ОТСТАВКА ДУАЙЕРА.
Главный тренер «Медвешчака» Горди Дуайер провел во вторник последний матч в КХЛ, и уже сегодня он переезжает в Швейцарию. Работу хорватского клуба мы уже обсуждали с десяток раз, и я считаю, что это отвратительно, когда команда рассыпается, хотя формально она еще не потеряла шансов на выход в
СЛУХ.
Вчера стало известно, что тренер «Сарыарки» Вадим Епанчинцев может в следующем сезоне возглавить либо «Металлург» из Новокузнецка, либо «Спартак». В чемпионате ВХЛ дела у этого специалиста идут неплохо, кроме того за его плечами уже есть опыт работы в КХЛ, пусть и в роли помощника. Например, для «Кузни» это будет идеальным вариантом. Насчет «Спартака» непонятно, так как я уже полностью уверен, что дело там не столько в тренере, сколько в системе (хотя назначение Алексея Ярушкина — это провал). Тут ведь вопрос в том, как тренер из высшей лиги сможет работать среди сильнейших. В этом сезоне мы видели, что Александр Гулявцев не попал в
РАЗРЫВ КОНТРАКТА.
Две новости пришли вчера из Екатеринбурга.
ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.
Евгений МЕДВЕДЕВ, «Авангард».
Допускал нелепые ошибки в матче с не самым сильным соперником — «-2».
Степан ЗАХАРЧУК, «Ак Барс».
Плоха была вся команда, но у него худший показатель полезности — «-3».
Джонатон БЛУМ, «Адмирал».
Допустил грубейшую ошибку на последних секундах основного времени и лишил команду двух очков.
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