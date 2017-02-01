«Тигры» против «Ястребов»: Как омский «Авангард» уступил хабаровскому «Амуру»

Хабаровск, 1 февраля, AmurMedia.

Омский «Авангард» в рамках регулярного чемпионата КХЛ на своем поле проиграл хабаровскому «Амуру» со счетом 2:4. В середине третьего периода «Авангард» проигрывал три шайбы, но хозяева сумели сократить разрыв до минимума. Однако в итоге «Авангарду» не удалось спасти встречу. Владислав Ушенин установил итоговый счет матча, забросив шайбу в пустые ворота, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ХК «Авангард».

Как и в предыдущем матче в Нижнекамске, «ястребы» агрессивно начали первый период и смогли заработать удаление. Однако, стоило гостям перетерпеть стартовый натиск и немного добавить в движении, как у ворот Фурха сразу один за другим принялись возникать опасные моменты. И вот уже Ли на 5-й минуте продавливает защитника, а затем Кондратьев на 10-й оказывается первым на подборе. 0:2. У «Авангарда» еще два раза после этого было численное преимущество, вот только реальный голевой шанс появился лишь у Пьянова — Метсола оказался на высоте.

После перерыва команды вели равную борьбу, чему в немалой степени способствовали удаления. «Ястребам» однажды пришлось на целых четыре минуты уйти в глухую защиту, поскольку за штрафом Бурдасова последовало наказание Меньшикову, причем «2+10». Все это выбивало из ритма, и организовать уверенный штурм владений Метсолы у хозяев никак не получалось. Броски шли в основном с периметра, прорваться на ближний пятак возможности не было. Незадолго до сирены Михееву с Соботкой удалось провести атаку с броском и добиванием — Метсола взял всё и тут, вселяя своей работой уверенность в партнеров.

Уже на самом старте третьего периода «Амуру» очень повезло: простой наброс в исполнении Кондратьева превратился в голевой бросок благодаря тому, что Фурх был закрыт тремя игроками, — и шайба прошла через всех. 0:3, хабаровчане окончательно переключаются на оборонительную тактику, за что немедленно получают от Густафссона, который вовремя подключается на пятачок — 1:3. Конечно, для дальневосточников сразу настали трудные времена: «ястребы» ринулись в атаку и создали столько моментов, сколько не создали, наверное, за предыдущие два периода. На 58-й минуте Бурдасов нанес бросок, сам же подобрал шайбу и поразил ворота «Амура», оставив «ястребам» шанс на спасение. Время ещё было, однако все попытки отыграться результата так и не дали, а за 15 секунд до сирены хабаровчане забили в пустые ворота — 2:4.

И.о. главного тренера ХК «Амур» Андрей Мартемьянов:

— Выходя на матч знали, что наш соперник очень силен. Понимали, что «Авангард» будет биться от ножа, так оно и случилось. Но наши парни сражались, как могли, вырвали победу. Неплохо сыграли в обороне, хотя были и ошибки, но плодотворно сыграли в атаке. Мы довольны. Спасибо ребятам, что руки не складывают, играют. Это вселяет определенную уверенность, что команда будет работать до конца.

Главный тренер ХК «Авангард» Федор Канарейкин: