«Адмирал» после поражения от «Кузни» вплотную подпустил «Сибирь» на Востоке

Владивосток, 1 февраля, PrimaMedia.

ХК «Адмирал» в Новокузнецке уступил местному «Металлургу». Исход встречи решался в серии буллитов, где точнее оказались хозяева. Осечкой клуба из Владивостока воспользовалась новосибирская «Сибирь», обыгравшая «Куньлунь» на домашнем льду. Таким образом разрыв между «Адмиралом» и «Сибирью» сократился до трех очков, сообщает ИА PrimaMedia.

Первое же в большинство «моряки» быстро воплотили в гол: Саболич бросил низом с правого круга вбрасывания, а Саюстов подставил клюшку, отправив шайбу в «домик» Хакимову — 0:1. Вскоре, приморцы остались вчетвером на пять минут — до конца за удар в голову удалили Барбашева. «Моряки» с честью вышли из ситуации, уверенно выстояв. Однако «сталеварам» удалось ответить в середине периода, реализовав контратаку два в один — 1:1. «Адмирал» вышел вперед благодаря 19-летнему юниору Алексееву: войдя в зону, убрал защитника под себя и точным броском поразил девятку — 1:2. Роскошный гол и первый в КХЛ для бронзового призёра прошедшего молодёжного чемпионата мира. В конце третьего периода соперник пошёл на штурм, сняв вратаря, и забил-таки за шесть секунд до сирены — 2:2. Исход встречи решался в серии буллитов, где точнее оказались хозяева.