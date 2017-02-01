Дубль Козуна не помог «Локомотиву» одержать победу над «Слованом»

В первом периоде отличился Михал Глинка, а во второй двадцатиминутке Джонатан Чичу развил преимущество «Слована», реализовав большинство. «Локомотив» отыгрался в третьем периоде — Брэндон Козун оформил дубль менее чем за полторы минуты. Основное и дополнительное время завершилось вничью, а в серии буллитов Игорь Мусатов принёс победу хозяевам.



