Дубль Козуна не помог «Локомотиву» одержать победу над «Слованом»
«Слован» в Братиславе добился победы над «Локомотивом», встреча завершилась со счётом 3:2 Б.
В первом периоде отличился Михал Глинка, а во второй двадцатиминутке Джонатан Чичу развил преимущество «Слована», реализовав большинство. «Локомотив» отыгрался в третьем периоде — Брэндон Козун оформил дубль менее чем за полторы минуты. Основное и дополнительное время завершилось вничью, а в серии буллитов Игорь Мусатов принёс победу хозяевам.
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