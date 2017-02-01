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1 февраля 2017, 0:24 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дубль Козуна не помог «Локомотиву» одержать победу над «Слованом»

«Слован» в Братиславе добился победы над «Локомотивом», встреча завершилась со счётом 3:2 Б.

В первом периоде отличился Михал Глинка, а во второй двадцатиминутке Джонатан Чичу развил преимущество «Слована», реализовав большинство. «Локомотив» отыгрался в третьем периоде — Брэндон Козун оформил дубль менее чем за полторы минуты. Основное и дополнительное время завершилось вничью, а в серии буллитов Игорь Мусатов принёс победу хозяевам.

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