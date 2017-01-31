Назаров: В матче с «Ак Барсом» у защитников «Нефтехимика» полетело всё, повезло
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (8:2) и прокомментировал игру защитников команды, забивших пять голов.
«Хочу поздравить ребят с победой. Все понимают: «Ак Барс» решил свои вопросы, они уже в
Готовимся к следующей игре.
Если у защитников есть момент, почему не бросить? Прямой установки нет, чтобы защитники не атаковали. Ну, сегодня полетело всё, повезло.
Почему Березин был заявлен в центре четвёртого звена? Не было центральных нападающих. Он у нас рослый парень, крепкий, дали шанс проявить себя — забил гол. Огурцов неудачно ударился, возможно, получил лёгкую травму", — цитирует Назарова
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