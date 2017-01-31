Назаров: В матче с «Ак Барсом» у защитников «Нефтехимика» полетело всё, повезло

«Хочу поздравить ребят с победой. Все понимают: «Ак Барс» решил свои вопросы, они уже в плей-офф. А мы ещё далеко от него, поэтому серьёзно настраивались, хотели выиграть. Мы рады победе, порадовали болельщиков, что очень важно. Они отплатили своей любовью — посещаемость на домашних матчах 100-процентная.

Готовимся к следующей игре.

Если у защитников есть момент, почему не бросить? Прямой установки нет, чтобы защитники не атаковали. Ну, сегодня полетело всё, повезло.

Почему Березин был заявлен в центре четвёртого звена? Не было центральных нападающих. Он у нас рослый парень, крепкий, дали шанс проявить себя — забил гол. Огурцов неудачно ударился, возможно, получил лёгкую травму", — цитирует Назарова пресс-служба клуба.