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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28618538/
31 января 2017, 23:42 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Назаров: В матче с «Ак Барсом» у защитников «Нефтехимика» полетело всё, повезло

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (8:2) и прокомментировал игру защитников команды, забивших пять голов.

«Хочу поздравить ребят с победой. Все понимают: «Ак Барс» решил свои вопросы, они уже в плей-офф. А мы ещё далеко от него, поэтому серьёзно настраивались, хотели выиграть. Мы рады победе, порадовали болельщиков, что очень важно. Они отплатили своей любовью — посещаемость на домашних матчах 100-процентная.
Готовимся к следующей игре.

Если у защитников есть момент, почему не бросить? Прямой установки нет, чтобы защитники не атаковали. Ну, сегодня полетело всё, повезло.
Почему Березин был заявлен в центре четвёртого звена? Не было центральных нападающих. Он у нас рослый парень, крепкий, дали шанс проявить себя — забил гол. Огурцов неудачно ударился, возможно, получил лёгкую травму", — цитирует Назарова пресс-служба клуба.

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