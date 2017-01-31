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31 января 2017, 22:43 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Нефтехимик» забросил восемь шайб «Ак Барсу» в победном матче КХЛ

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Нижнекамский «Нефтехимик» разгромил казанский «Ак Барс» со счетом 8:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В последний раз <span class=error>казанцы</span> проигрывали с разницей в шесть шайб и больше в 2014 году когда уступили Сибири — 1:7. Увеличить
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В составе победителей заброшенные шайбы на счету Рихарда Гюнге (3-я минута), Джеффри Кинрейда (21), Андрея Сергеева (23, 38), Павла Порядина (31), Андрея Первышина (39), Дэна Секстона (40) и Максима Березина (48). У проигравших отличились Андрей Чибисов (4) и Федор Малыхин (22).

В последний раз казанцы проигрывали с разницей в шесть шайб и больше в 2014 году, когда уступили новосибирской «Сибири» — 1:7.

«Нефтехимик» с 74 очками занимает деcятое место в таблице Восточной конференции, «Ак Барс» со 103 баллами идет третьим.

В следующем матче «Нефтехимик» 4 февраля примет тольяттинскую «Ладу», «Ак Барс» 2 февраля на выезде также сыграет с «Ладой».

31.01.2017 19:00 Зрители 5900 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим Арена"
Нефтехимик 8:2 Ак Барс
(1:1, 6:1, 1:0)
Главные тренеры
Андрей Назаров Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Андрей Кареев Эмиль Гарипов 22:06 (С. Галимов 22:06)
1-й период
02:10 Рихард Гюнге (Д. Секстон)
Андрей Чибисов (С. Захарчук, А. Лукоянов) 03:57
14:36 Дмитрий Огурцов
Федор Малыхин 14:36
18:41 Рихард Гюнге
Михаил Глухов 18:41
2-й период
20:17 Джефф Кинрейд (А. Сергеев, Д. Секстон)
Федор Малыхин (М. Варнаков, Д. Обухов) 21:43
Антон Глинкин 21:51
22:06 Андрей Сергеев (Дж. Кинрейд, Д. Секстон)
25:05 Сергей Коньков
Андрей Чибисов 28:48
30:52 Павел Порядин (И. Полыгалов)
31:36 Максим Березин
Михаил Варнаков 36:00
Альберт Яруллин 36:21
37:13 Андрей Сергеев (Д. Секстон, Дж. Кинрейд)
38:09 Андрей Первышин (Г. Столяров, И. Полыгалов)
Федор Малыхин 38:39
Федор Малыхин 38:39
39:14 Дэн Секстон (С. Коньков)
3-й период
Андрей Чибисов 45:11
47:18 Максим Березин (Б. Якимов, П. Здунов)
Рафаэль Батыршин 51:13
51:49 Дэн Секстон
56:02 Максим Березин
Статистика
12 Штрафное время 28
7 Игра в большинстве 4
4 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нефтехимик
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