«Нефтехимик» забросил восемь шайб «Ак Барсу» в победном матче КХЛ

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В составе победителей заброшенные шайбы на счету Рихарда Гюнге (3-я минута), Джеффри Кинрейда (21), Андрея Сергеева (23, 38), Павла Порядина (31), Андрея Первышина (39), Дэна Секстона (40) и Максима Березина (48). У проигравших отличились Андрей Чибисов (4) и Федор Малыхин (22).

В последний раз казанцы проигрывали с разницей в шесть шайб и больше в 2014 году, когда уступили новосибирской «Сибири» — 1:7.

«Нефтехимик» с 74 очками занимает деcятое место в таблице Восточной конференции, «Ак Барс» со 103 баллами идет третьим.

В следующем матче «Нефтехимик» 4 февраля примет тольяттинскую «Ладу», «Ак Барс» 2 февраля на выезде также сыграет с «Ладой».