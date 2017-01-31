Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28618131/
31 января 2017, 22:45 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Магнитогорский «Металлург» досрочно выиграл Восточную конференцию

Магнитогорский «Металлург» за четыре тура до окончания регулярного чемпионата оформил победу в Восточной конференции.

Это стало возможным после поражения «Ак Барса» от «Нефтехимика» (2:8). Казанская команда, идущая на втором месте в дивизионе Харламова (103 очка в 56 матчах), уже не сможет набрать более 115 очков. «Авангард», лидирующий в дивизионе Чернышёва, не наберёт более 114 очков (99 очков в 55 матчах). У «Магнитки» после 56 матчей в активе 117 баллов.

Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России