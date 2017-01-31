Магнитогорский «Металлург» досрочно выиграл Восточную конференцию

Это стало возможным после поражения «Ак Барса» от «Нефтехимика» (2:8). Казанская команда, идущая на втором месте в дивизионе Харламова (103 очка в 56 матчах), уже не сможет набрать более 115 очков. «Авангард», лидирующий в дивизионе Чернышёва, не наберёт более 114 очков (99 очков в 55 матчах). У «Магнитки» после 56 матчей в активе 117 баллов.



