Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28617207/
31 января 2017, 19:58 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Андриевский: Удаление Барбашёва на 5+20 не тянуло, но что уже об этом говорить

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвёл итоги матча с новокузнецким «Металлургом», который завершился со счётом 2:3 Б.

«Мы сегодня потеряли два очка. Не хватило нам концентрации в концовке, где-то подвели удаления. Ненужное вбрасывание привезли к себе в зону. Мы сами себе усложняем жизнь. Впереди встреча с прямым конкурентом за попадание в восьмёрку — “Сибирью”, все мысли уже о подготовке к этому матчу.

Бобков сдвигал ворота, когда пропускал шайбы? Там просто надо было дырки поглубже просверлить. Вы видели его рост, знаете, сколько он весит? Любое прикосновение, и ворота почему-то сразу отходят. Я бы там покопался. Я не видел, что он сдвигал ворота преднамеренно. Рефери почему-то не брали дрели и не делали ничего с воротами.
Удаление Барбашёва, на мой взгляд, на 5+20 не тянуло, но что сейчас об этом говорить», — сказал Андриевский на пресс-конференции.

Адмирал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России