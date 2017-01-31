Андриевский: Удаление Барбашёва на 5+20 не тянуло, но что уже об этом говорить
Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвёл итоги матча с новокузнецким «Металлургом», который завершился со счётом 2:3 Б.
«Мы сегодня потеряли два очка. Не хватило нам концентрации в концовке,
Бобков сдвигал ворота, когда пропускал шайбы? Там просто надо было дырки поглубже просверлить. Вы видели его рост, знаете, сколько он весит? Любое прикосновение, и ворота
Удаление Барбашёва, на мой взгляд, на 5+20 не тянуло, но что сейчас об этом говорить», — сказал Андриевский на
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