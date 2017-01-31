Андриевский: Удаление Барбашёва на 5+20 не тянуло, но что уже об этом говорить

«Мы сегодня потеряли два очка. Не хватило нам концентрации в концовке, где-то подвели удаления. Ненужное вбрасывание привезли к себе в зону. Мы сами себе усложняем жизнь. Впереди встреча с прямым конкурентом за попадание в восьмёрку — “Сибирью”, все мысли уже о подготовке к этому матчу.



Бобков сдвигал ворота, когда пропускал шайбы? Там просто надо было дырки поглубже просверлить. Вы видели его рост, знаете, сколько он весит? Любое прикосновение, и ворота почему-то сразу отходят. Я бы там покопался. Я не видел, что он сдвигал ворота преднамеренно. Рефери почему-то не брали дрели и не делали ничего с воротами.

Удаление Барбашёва, на мой взгляд, на 5+20 не тянуло, но что сейчас об этом говорить», — сказал Андриевский на пресс-конференции.