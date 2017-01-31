Канарейкин: Мы ждём большего от молодёжи «Авангарда»

«Два периода соперник нас переигрывал в активности, в контакте, нам не давали зацепиться за зону. В третьем периоде получилось что-то создать. Хотелось бы извиниться перед болельщиками за последние игры, пока нам не удаётся выправить ситуацию, но мы постараемся всё исправить. Ещё мы ждем большего от нашей молодёжи, которая на постоянной основе получает место в составе.



Что происходит с командой в последних матчах? На это есть несколько причин. Во-первых, мы хорошо поработали над физикой с перспективой на будущее. Во-вторых, у тех игроков, которые по ходу сезона выбывали из-за травм, схлынули эмоции и начали появляться проблемы, связанные с пропусками тренировочных периодов. Нужно немного подождать, уверен, что в ближайших играх сыграем по-другому.

Сейчас наша главная задача — войти в то русло, в котором мы работали до последних трех игр. Также мы ждём возвращения травмированных Бута и Григорьева, дисквалифицированного Лемтюгова, чтобы работать в полном составе", — передаёт слова Канарейкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.