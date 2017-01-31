Канарейкин: Мы ждём большего от молодёжи «Авангарда»
Главный тренер «Авангарда» Фёдор Канарейкин после поражения от «Амура» (2:4) оценил игру и рассказал о причинах неудачной серии своей команды.
«Два периода соперник нас переигрывал в активности, в контакте, нам не давали зацепиться за зону. В третьем периоде получилось
Что происходит с командой в последних матчах? На это есть несколько причин.
Сейчас наша главная задача — войти в то русло, в котором мы работали до последних трех игр. Также мы ждём возвращения травмированных Бута и Григорьева, дисквалифицированного Лемтюгова, чтобы работать в полном составе", — передаёт слова Канарейкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter