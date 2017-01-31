Дубль Кондратьева помог «Амуру» взять верх над «Авангардом»

В первом периоде гости забросили дважды, а в третьей двадцатиминутке увеличили преимущество до трёх шайб. Отличились Олег Ли и Максим Кондратьев, оформивший дубль. Вскоре Эрик Густафссон поразил ворота Юхи Метсолы, а за две с половиной минуты до конца основного времени Антон Бурдасов сократил отставание до минимума. Точку в матче поставил Владислав Ушенин, пославший шайбу в пустые ворота «Авангарда».