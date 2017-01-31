Дубль Кондратьева помог «Амуру» взять верх над «Авангардом»
«Амур» в Омске одержал победу над «Авангардом», встреча завершилась со счётом 4:2.
В первом периоде гости забросили дважды, а в третьей двадцатиминутке увеличили преимущество до трёх шайб. Отличились Олег Ли и Максим Кондратьев, оформивший дубль. Вскоре Эрик Густафссон поразил ворота Юхи Метсолы, а за две с половиной минуты до конца основного времени Антон Бурдасов сократил отставание до минимума. Точку в матче поставил Владислав Ушенин, пославший шайбу в пустые ворота «Авангарда».
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