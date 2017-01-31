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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28616319/
31 января 2017, 19:00 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дубль Кондратьева помог «Амуру» взять верх над «Авангардом»

«Амур» в Омске одержал победу над «Авангардом», встреча завершилась со счётом 4:2.

В первом периоде гости забросили дважды, а в третьей двадцатиминутке увеличили преимущество до трёх шайб. Отличились Олег Ли и Максим Кондратьев, оформивший дубль. Вскоре Эрик Густафссон поразил ворота Юхи Метсолы, а за две с половиной минуты до конца основного времени Антон Бурдасов сократил отставание до минимума. Точку в матче поставил Владислав Ушенин, пославший шайбу в пустые ворота «Авангарда».

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