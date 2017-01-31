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31 января 2017, 18:30 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Сибирь» одержала четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Куньлунь»

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Новосибирская «Сибирь» одержала победу над пекинским «Куньлунем» со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Единственную шайбу на 29-й минуте забросил Степан Санников. Увеличить
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Шайбу на 29-й минуте забросил Степан Санников.

Для новосибирской команды это четвертая победа подряд.

В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает девятое место, набрав в 55 матчах 76 очков, «Куньлунь» с 80 баллами идет седьмым.

В следующем матче «Сибирь» 2 февраля примет владивостокский «Адмирал», «Куньлунь» в тот же день в гостях встретится с омским «Авангардом».

В параллельном матче новокузнецкий «Металлург» по буллитам победил «Адмирал» — 3:2.

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