«Сибирь» одержала четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Куньлунь»

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Шайбу на 29-й минуте забросил Степан Санников.

Для новосибирской команды это четвертая победа подряд.

В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает девятое место, набрав в 55 матчах 76 очков, «Куньлунь» с 80 баллами идет седьмым.

В следующем матче «Сибирь» 2 февраля примет владивостокский «Адмирал», «Куньлунь» в тот же день в гостях встретится с омским «Авангардом».

В параллельном матче новокузнецкий «Металлург» по буллитам победил «Адмирал» — 3:2.