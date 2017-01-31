Арзамасцев: Мы в «СЮ» много разговариваем, но смысла я уже в этом не вижу
Защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев рассказал о ситуации внутри коллектива, а также прокомментировал слухи о просьбе игроков не ставить в ворота Никласа Сведберга.
«Главное сейчас команде не унывать. На носу
Слухи о том, что игроки просят тренеров не ставить Сведберга на матч? Про Сведберга ничего не могу сказать. Неважно, какой вратарь, надо забивать голы. «Салават» всегда забивал много, пропускал тоже немало, но сейчас
Перед встречей с болельщиками Игорь Захаркин меня возле автобуса не отчитывал. Это
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter