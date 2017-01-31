«Кузня» одолела «Адмирал», сравняв счёт за 6 секунд до конца основного времени
Новокузнецкий «Металлург» на домашней площадке одержал волевую победу над «Адмиралом», встреча завершилась со счётом 3:2 Б.
В первом периоде Дмитрий Саюстов открыл счёт, реализовав большинство гостей, но затем «Кузня» отыгралась благодаря голу Евгения Соловьёва. Во второй двадцатиминутке Денис Алексеев вновь вывел «Адмирал» вперёд, но за шесть секунд до конца основного времени Иван Емец перевёл игру в овертайм. Победитель определился в серии буллитов, решающий бросок нанёс Игнат Земченко.
|31.01.2017 15:00
|Регулярный чемпионат
|Дворец спорта кузнецких металлургов
|Металлург Нк
|3:2 Б
|Адмирал
|(1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
|Сергей Бердников
|Александр Андриевский
Вратари
|Рафаэль Хакимов 57:40 (Р. Хакимов 58:05-58:22, Р. Хакимов 59:54)
|Игорь Бобков
|1-й период
|06:16
|Михаил Куклев
|Дмитрий Саюстов (Дж. Блум, Р. Саболич)
|06:45
|Сергей Барбашев
|07:08
|Сергей Барбашев
|07:08
|11:03
|Иван Емец
|14:11
|Евгений Соловьев (И. Земченко)
|2-й период
|22:24
|Михаил Куклев
|Денис Алексеев
|33:18
|39:15
|Алексей Васильченко
|3-й период
|48:20
|Тимур Фаткуллин
|Артем Земченок
|51:13
|Оскар Бартулис
|57:08
|59:54
|Иван Емец
Серия буллитов - победный бросок
|И. Земченко
Статистика
|10
|Штрафное время
|29
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter