«Кузня» одолела «Адмирал», сравняв счёт за 6 секунд до конца основного времени

В первом периоде Дмитрий Саюстов открыл счёт, реализовав большинство гостей, но затем «Кузня» отыгралась благодаря голу Евгения Соловьёва. Во второй двадцатиминутке Денис Алексеев вновь вывел «Адмирал» вперёд, но за шесть секунд до конца основного времени Иван Емец перевёл игру в овертайм. Победитель определился в серии буллитов, решающий бросок нанёс Игнат Земченко.