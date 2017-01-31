«Медвешчак» отпустил главного тренера. Клуб позорит КХЛ?
«Медвешчак» давно продал всех своих ведущих игроков. Теперь клуб отпустил главного тренера. Нужна ли такая команда в КХЛ?
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков и заслуженный мастер спорта Александр Гуськов поделились мнениями относительно ситуации в «Медвешчаке», который в конце регулярного чемпионата распродал своих лидеров, а также отпустил в швейцарскую лигу главного тренера Горди Дуайера. Эксперты оценили необходимость нахождения хорватского клуба в КХЛ на следующий сезон.
— «Медвешчак» продал почти всех игроков, а сейчас и тренера. Клуб позорит КХЛ?
Гуськов: Позорит — это слишком громко сказано, но такая команда не красит КХЛ. Рейтинг лиги огромен, а эта команда не считается с тем, что должна присутствовать зрелищность и популяризация хоккея в спортивном смысле — борьба до конца, уважение к болельщикам, к любителям хоккея, к лиге.
Можно сказать, что команда закончила играть чуть раньше, чем закончился чемпионат. Конечно, в первую очередь у загребских болельщиков появился вопрос: почему они должны страдать? Люди, которые болеют за свою команду с начала чемпионата, оказываются у разбитого корыта, потому что лидеры распроданы и она не даёт результата, а существует. Составляющая бизнеса присутствует, но это перебор, потому что игроки уезжают. Бренд «Медвешчак» разваливается. Никто не получает удовольствия от его игры.
Бадюков: Было понятно, что «Медвешчак» не останется в следующем сезоне, они уже подали заявку в чемпионат Австрии, где раньше выступали. Что касается Горди Дуайера, то КХЛ для него была хорошей стартовой площадкой. Понятное дело, что чемпионат Австрии не для Дуайера. Может быть,
«Медвешчак» сейчас идёт по нисходящей. Но, несмотря на это, каждый игрок старается себя проявить, получить контракт на следующий сезон с командой из нашей лиги. Никому не хочется играть в чемпионате Австрии. В оставшихся встречах команда будет цепляться за результат.
Они всегда бьются и получают удовольствие от хоккея, несмотря на условия. И это даёт результат, так что урок многих командам КХЛ, у которых игра сразу не пошла и они поникли. «Медвешчак» не из таких, что похвально.
Кожевников: Не могу сказать, что позорит, но не так давно была информация, что клуб покидает лигу. Сейчас он продаёт своих игроков, в этом нет ничего такого. На следующий год их уже не будет в КХЛ.
— Что позитивного принёс хорватский клуб в КХЛ?
Гуськов: Позитив, несомненно, есть. Это ещё одна европейская команда, которая в начале своего выступления в лиге многим потрепала нервы, начиная от
Это была проверка для наших команд. То был хороший опыт игры с европейскими командами на маленьких площадках. Мы встречались с системой игры европейской команды, с видением игры того тренера, который её возглавляет.
Бадюков: С «Медвешчаком» считаются, особенно у них дома на маленькой площадке. В Загребе команда могла любому сопернику преподнести сюрприз. Она никому не давала расслабиться, даже проигрывая с крупным счётом, все знали, что «Медвешчак» начнёт играть ещё жёстче. Загребский клуб никогда просто так руки не опускал. Это прежде всего
Кожевников: Да ничего. У них сейчас пошёл
— Нужна ли такая команда в КХЛ на следующий сезон?
Гуськов: Решать не мне. Есть люди, которые обсудят этот вопрос, посмотрят на команду со всех сторон, на то, как они относятся к спортивной составляющей. Думаю, что эти люди распродажу игроков в короткие сроки, которая повлекла за собой уменьшение шансов на то, чтобы поиграть в
Бадюков: В России есть много прекрасных больших городов, где с удовольствием приняли бы команду КХЛ. Если европейским городам не нужна наша лига, тогда зачем это делать?
С одной стороны, это хорошо, но я сторонник того, чтобы в первую очередь наши игроки развивались.
Кожевников: Повторюсь — такая команда изначально не была нужна в лиге. О популяризации хоккея в Хорватии говорить не приходится, он там развит на слабом уровне. Этого вида спорта там никогда не будет.
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