Профсоюз: ХК «Сочи» на данный момент выплатил игрокам 20% от зарплаты в октябре
МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» на сегодняшний день выплатил игрокам 20 процентов от заработной платы в октябре. Об этом ТАСС сообщил глава профсоюза игроков лиги Андрей Коваленко.
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Ранее генеральный директор клуба Сергей Воропаев сообщил ТАСС, что клуб имеет задолженность перед хоккеистами с ноября по январь и в ближайшее время должен выплатить все сумму, а невыплата связана с техническими моментами.
«Прежде чем сказать, будет ли погашена задолженность или нет, мне нужно дождаться ответа от гендиректора. Мы послали запрос с целью узнать, когда эта задолженность будет погашена, — сказал Коваленко. — На сегодняшний день я знаю, что они выплатили 20 процентов от всей зарплаты в первой половине октября. Больше зарплаты у игроков не было».
Официальных заявлений от игроков в профсоюз на сегодняшний день не поступало, сообщил Коваленко.
«Мы знаем из своих источников, что задолженность есть, пытаемся выяснить это у руководителей клуба. В соответствии с ответом руководства будет работать дальше: просить игроков писать заявления, либо общаться с руководством. Но летом я разговаривал по поводу премиальных с генеральным директором. Он сказал, что до середины октября они их закроют, так и получилось», — отметил он.
«Если они говорят, что так и есть, неделю можно и подождать», — добавил глава профсоюза.
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