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31 января 2017, 15:46 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Профсоюз: ХК «Сочи» на данный момент выплатил игрокам 20% от зарплаты в октябре

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» на сегодняшний день выплатил игрокам 20 процентов от заработной платы в октябре. Об этом ТАСС сообщил глава профсоюза игроков лиги Андрей Коваленко.

Официальных заявлений от игроков клуба в профсоюз на сегодняшний день не поступало. Увеличить
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Ранее генеральный директор клуба Сергей Воропаев сообщил ТАСС, что клуб имеет задолженность перед хоккеистами с ноября по январь и в ближайшее время должен выплатить все сумму, а невыплата связана с техническими моментами.

«Прежде чем сказать, будет ли погашена задолженность или нет, мне нужно дождаться ответа от гендиректора. Мы послали запрос с целью узнать, когда эта задолженность будет погашена, — сказал Коваленко. — На сегодняшний день я знаю, что они выплатили 20 процентов от всей зарплаты в первой половине октября. Больше зарплаты у игроков не было».

Официальных заявлений от игроков в профсоюз на сегодняшний день не поступало, сообщил Коваленко.

«Мы знаем из своих источников, что задолженность есть, пытаемся выяснить это у руководителей клуба. В соответствии с ответом руководства будет работать дальше: просить игроков писать заявления, либо общаться с руководством. Но летом я разговаривал по поводу премиальных с генеральным директором. Он сказал, что до середины октября они их закроют, так и получилось», — отметил он.

«Если они говорят, что так и есть, неделю можно и подождать», — добавил глава профсоюза.

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МОСКВА, 31 янв — Р-Спорт, Семен Галькевич. Задержки по зарплате в хоккейном клубе «Сочи» носят технический характер, долги будут закрыты в ближайшее время, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор клуба Сергей Воропаев.
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