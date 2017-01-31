Капитан клуба КХЛ «Куньлунь» Яласваара из-за простуды пропустит матч против «Сибири»
МОСКВА, 31 янв —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Капитан «Куньлуня» защитник Янне Яласваара не примет участия в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против новосибирской «Сибири» из-за простуды, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе китайского клуба.
Встреча состоится во вторник в Новосибирске. Китайский клуб за 6 матчей до завершения регулярного чемпионата занимает седьмое место в Восточной конференции с 80 очками, «Сибирь» идет девятой (73 очка).
Яласваара в текущем сезоне провел 45 матчей за «Куньлунь», в которых набрал 15 очков (5 голов и 10 результативных передач).
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