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31 января 2017, 15:28 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Капитан клуба КХЛ «Куньлунь» Яласваара из-за простуды пропустит матч против «Сибири»

МОСКВА, 31 янв — Р-Спорт, Семен Галькевич. Капитан «Куньлуня» защитник Янне Яласваара не примет участия в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против новосибирской «Сибири» из-за простуды, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе китайского клуба.

Встреча состоится во вторник в Новосибирске. Китайский клуб за 6 матчей до завершения регулярного чемпионата занимает седьмое место в Восточной конференции с 80 очками, «Сибирь» идет девятой (73 очка).

Яласваара в текущем сезоне провел 45 матчей за «Куньлунь», в которых набрал 15 очков (5 голов и 10 результативных передач).

Куньлунь
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