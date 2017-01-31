ХК «Сочи» погасит долги в ближайшее время, задержки носят технический характер

По информации агентства «Р-Спорт», долги по зарплате перед игроками «Сочи» составляют три месяца.

«Задержки выплат носят технический характер, и в ближайшее время долги будут погашены. Команда знает причины, игроки относятся к происходящему спокойно. Мы сделали все, чтобы получить финансирование, теперь только ждем перевода средств», — сказал Воропаев по телефону.

«Сочи» занимает девятое место в таблице Западной конференции, отставая от идущего восьмым хельсинкского «Йокерита» на два очка.