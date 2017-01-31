Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28612700/
31 января 2017, 14:42 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Сочи» погасит долги в ближайшее время, задержки носят технический характер

МОСКВА, 31 янв — Р-Спорт, Семен Галькевич. Задержки по зарплате в хоккейном клубе «Сочи» носят технический характер, долги будут закрыты в ближайшее время, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор клуба Сергей Воропаев.

По информации агентства «Р-Спорт», долги по зарплате перед игроками «Сочи» составляют три месяца.

«Задержки выплат носят технический характер, и в ближайшее время долги будут погашены. Команда знает причины, игроки относятся к происходящему спокойно. Мы сделали все, чтобы получить финансирование, теперь только ждем перевода средств», — сказал Воропаев по телефону.

«Сочи» занимает девятое место в таблице Западной конференции, отставая от идущего восьмым хельсинкского «Йокерита» на два очка.

Сочи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя