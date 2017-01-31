ХК «Сочи» погасит долги в ближайшее время, задержки носят технический характер
МОСКВА, 31 янв —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Задержки по зарплате в хоккейном клубе «Сочи» носят технический характер, долги будут закрыты в ближайшее время, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор клуба Сергей Воропаев.
По информации агентства «Р-Спорт», долги по зарплате перед игроками «Сочи» составляют три месяца.
«Задержки выплат носят технический характер, и в ближайшее время долги будут погашены. Команда знает причины, игроки относятся к происходящему спокойно. Мы сделали все, чтобы получить финансирование, теперь только ждем перевода средств», — сказал Воропаев по телефону.
«Сочи» занимает девятое место в таблице Западной конференции, отставая от идущего восьмым хельсинкского «Йокерита» на два очка.
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