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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28612174/
31 января 2017, 14:15 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Коннор Кэмерон возглавит «Медвешчак» после ухода Дуайера

Канадский специалист Коннор Кэмерон будет главным тренером хорватского «Медвешчака», выступающего в КХЛ, после ухода Горди Дуайера, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе клуба.

31 января «Медвешчак» объявил, что матч с московским «Динамо» станет последним для Дуайера на этом посту, после чего он станет главным тренером швейцарского клуба «Амбри-Пиотта». 31-летний Кэмерон входил в тренерский штаб Дуайера.

На сегодня в регулярном первенстве КХЛ «Медвешчак» занимает 11-е место в Западной конференции и ещё не потерял шансы на выход в плей-офф.

Медвешчак
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